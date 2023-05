Contest of Chaos: Agatha Harkness mette gli eroi Marvel gli uni contro gli altri

Quest’estate gli annual di molte serie Marvel saranno coinvolti nella saga Contest of Chaos, una sorta di omaggio alla classica miniserie Contest of Champions che vedrà gli eroi Marvel costretti a scontrarsi gli uni con gli altri in una sorta di torneo.

La vicenda prenderà le mosse da Scarlet Witch Annual, in cui Wanda Maximoff si troverà a fare i conti con la sua mentore Agatha Harkness, recentemente ringiovanita alla fine della miniserie Midnight Suns (e quindi più in linea con la sua controparte televisiva apparsa in WandaVision, interpretata da Kathryn Hahn).

Witness Wanda Maximoff and Agatha Harkness’ magical battle in a special first look at ‘Scarlet Witch Annual’ #1, on sale June 21: https://t.co/iN1VrvdtXR #MarvelComics pic.twitter.com/b38VRNfeZZ — Marvel Entertainment (@Marvel) May 20, 2023

In questo annual firmato dallo scrittore regolare di Scarlet Witch Steve Orlando e dal disegnatore Carlos Nieto, Wanda e Agatha si scontreranno per via del Darkhold, il maledetto libro di Chton che è stato “assorbito” da Wanda nel corso dell’omonimo evento di qualche tempo fa.

Agatha Harkness’ ‘Contest of Chaos’ corrupts Marvel heroes! Check out all eight annuals that the interconnected saga will take place in throughout the summer following ‘Scarlet Witch Annual’ #1: https://t.co/ToXVC8Awiy (2/4) pic.twitter.com/E22TkGVK5m — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2023

Questo darà il là ad una serie di eventi che verranno raccontati in Contest Of Chaos, una saga crossover coordinata dalla scrittrice Stephanie Phillips in otto emozionanti annual a partire da agosto. Ogni annual di Contest of Chaos metterà in scena un’intenso scontro tra due personaggi, costretti a combattere dalle forze del caos! Nel corso degli otto numeri over-size, a fianco delle storie principali dei vari team creativi, Phillips e l’artista Alberto Foche riveleranno sempre di più del contorto piano di Agatha in storie bonus d’appendice.

Agatha Harkness’ ‘Contest of Chaos’ corrupts Marvel heroes! Check out all eight annuals that the interconnected saga will take place in throughout the summer following ‘Scarlet Witch Annual’ #1: https://t.co/ToXVC8B486 (4/4) pic.twitter.com/8FE47n7XLu — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2023

Ecco di seguito gli annual coinvolti in Contest of Chaos: