Midnight Suns: la nuova serie Marvel sull’onda del videogame

Una nuova squadra di personaggi mistici e non si raduna in una nuova miniserie

In occasione della prossima uscita del videogame Midnight Suns, che vedrà vari eroi Marvel affrontare la minaccia soprannaturale di Lilith, la Marvel Comics lancia una miniserie dallo stesso titolo dedicata ad un inedito ensamble di personaggi.

Nella miniserie in cinque numeri Midnight Suns, in uscita a settembre, si recupereranno le atmosfere degli originali eroi soprannaturali Marvel, che negli anni ‘90 si erano raggruppati sotto il titolo di “Midnight Sons”.

I più feroci difensori mistici della Marvel saranno quindi chiamati a combattere un nuovo pericoloso nemico nella nuova serie limitata dallo scrittore Ethan Sacks e dall’artista Luigi Zagaria. MIDNIGHT SUNS abbraccerà l’eredità della serie originale con una nuova formazione che riflette l’universo Marvel di oggi. La nuova iterazione del team sarà composta da Blade; Kushala, la Ghost Rider (e Stregone Supremo) dell’800 nota anche come Spirit Rider; Magik; Wolverine; Nico Minoru; e Zoe Laveau, la strega-zombie personaggio emergente di STRANGE ACADEMY.

Una profezia oscura e nuovi cattivi apocalittici con poteri orribili come la Terra non ha mai affrontato prima ordinano che una squadra di Midnight Suns sorga e inizi a spaccare @#$%! Ma cosa ha a che fare questa nuova minaccia con il passato dello Stregone Supremo? E perché la studentessa di Strange Academy Zoe Laveau è la numero uno nella lista dei Suns?

“Come fan dell’originale MIDNIGHT SONS, sono onorato e entusiasta di continuare quell’eredità, e sono grato all’editor Tom Groneman per avermi dato la possibilità di dilettarmi in questo angolo mistico dell’Universo Marvel”, ha detto Sacks. “Evocheremo un’azione selvaggia e ultraterrena per accompagnare alcuni temi che hanno una risonanza nel mondo reale. Essendomi innamorato del concetto del libro di squadra in STAR WARS: BOUNTY HUNTERS, sono pronto e pronto a far passare questa squadra eroi attraverso l’inferno… per così dire.”

“Vedendo le prime pagine del numero, posso anche dire che i disegni dell’artista Luigi Zagaria faranno un incantesimo sui lettori”, ha detto del suo collaboratore. “È semplicemente un lavoro straordinario. È al top del suo gioco”.