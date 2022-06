Il nuovo trailer di Midnight Suns, il videogame Marvel in arrivo in ottobre

È uscito il nuovissimo trailer del videogame RPG tattico Marvel’s Midnight Suns: l’oscurità è caduta sull’Universo Marvel, ma i nostri eroi non cadranno senza combattere.

Dopo qualche rinvio, Midnight Suns di 2K e Marvel Entertainment è ora disponibile per il preordine su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows tramite Steam e Epic Games Store, con l’uscita prevista il 7 ottobre 2022. La versione Nintendo Switch del gioco sarà disponibile in un secondo momento.

Da Firaxis Games, lo studio che ha lanciato i franchise Civilization e XCOM, Marvel’s Midnight Suns abbraccia il lato soprannaturale dell’Universo Marvel. Quando Lilith e la sua orda demoniaca uniscono le forze con Hydra, un’improbabile squadra di supereroi si solleverà sotto la tua guida nei panni del Cacciatore. Nei panni di The Hunter, il tuo compito è unire leggende come Doctor Strange, Iron Man e Blade e costruire la squadra che fungerà da ultima linea di difesa della Terra contro gli inferi, ma è meglio sperare che riescano a mettere da parte le loro differenze di fronte a questa crescente minaccia apocalittica.

L’ultimo trailer di Marvel’s Midnight Suns, che ha debuttato al Summer Games Fest 2022, rivela anche l’aggiunta di altri due eroi sbloccabili, tra cui Spider-Man, e l’esercito corrotto di Lilith: le versioni Fallen di Venom, Sabretooth, Scarlet Witch e Hulk.

“Siamo entusiasti di invitare i giocatori nel lato più oscuro e soprannaturale della Marvel”, ha affermato Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games. “In Marvel’s Midnight Suns, i nostri amici di Firaxis e 2K hanno creato un’esperienza Marvel incredibilmente unica e totalmente autentica in cui i fan potranno tuffarsi questo ottobre!”

“Sappiamo che i fan erano ansiosi di vedere cosa c’era in serbo per Marvel’s Midnight Suns”, ha affermato Jake Solomon, direttore creativo di Firaxis Games. “Siamo onorati dell’opportunità di presentare così tanti nuovi eroi e cattivi ai fan della Marvel e non vediamo l’ora che i giocatori di tattica scoprano le gioie di combattere come un supereroe in Marvel’s Midnight Suns!”

Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile in quattro edizioni: Standard Edition, Enhanced Edition, Digital+ Edition e Legendary Edition:

La Standard Edition sarà disponibile a $ 59,99* su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store. Include il gioco base;

L’Enhanced Edition sarà disponibile per $ 69,99* su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Include una versione del gioco ottimizzata di nuova generazione per console di nuova generazione e cinque skin cosmetiche premium;

La Digital+ Edition sarà disponibile per $ 79,99* su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store. Include 11 skin cosmetiche premium. Le SKU PlayStation 5 e Xbox Series X|S includono la versione ottimizzata di nuova generazione del gioco per console di nuova generazione;

La Legendary Edition sarà disponibile per $ 99,99* su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store. Include 23 skin cosmetiche premium e l’accesso al pass stagionale dei soli di mezzanotte della Marvel post-lancio.

Marvel’s Midnight Suns permetterà di: