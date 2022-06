Marvel’s Spider-Man su PC il 12 agosto

La serie Marvel’s Spider-Man arriva su PC quest’anno, con Marvel’s Spider-Man Remastered che rivela un nuovissimo trailer! Potete vederlo qui sopra.

In arrivo il 12 agosto su PC, i mondi di Peter Parker e Spider-Man si scontrano in una storia originale ricca di azione in Marvel’s Spider-Man Remastered.

Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel e ottimizzato per PC da Nixxes Software, Marvel’s Spider-Man Remastered su PC introduce un Peter Parker esperto che sta combattendo grandi crimini e iconici cattivi nella New York della Marvel. Allo stesso tempo, sta lottando per bilanciare la sua caotica vita personale e la sua carriera mentre il destino della New York della Marvel è sulle sue spalle.

SIATE PIÙ GRANDI

Quando potenti cattivi minacciano New York, per salvare la città e coloro che ama, Peter Parker deve insorgere ed essere più grande.

SENTITI COME L’UOMO RAGNO

Dopo otto anni dietro la maschera, Peter Parker è un maestro della lotta al crimine. Prova tutta la potenza di uno Spider-Man più esperto con combattimenti improvvisati, acrobazie dinamiche, fluidi attraversamenti urbani e interazioni ambientali.

I MONDI SI SCONTRANO

In questo nuovo universo di Spider-Man, i personaggi iconici delle vite di Peter e Spider-Man sono stati reinventati, mettendo personaggi familiari in ruoli unici.

LA NEW YORK MARVEL È IL TUO PARCO GIOCHI

La Grande Mela prende vita in Marvel’s Spider-Man. Oscilla attraverso quartieri vivaci e ammira panorami mozzafiato degli iconici monumenti Marvel e Manhattan. Usa l’ambiente per sconfiggere i cattivi con epiche eliminazioni in una vera azione di successo.

GODITI LA CITTÀ CHE NON DORME MAI CONTENUTI COMPLETI

Seguendo gli eventi della storia principale di Marvel’s Spider-Man Remastered, vivi la continuazione del viaggio di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai, tre capitoli della storia con missioni e sfide aggiuntive da scoprire.

Vivi il fantastico mondo di Spider-Man mentre ti porta il brivido di ogni avventura su PC il 12 agosto 2022. Preparati a essere più grande!