Annunciato ufficialmente Marvel’s Spider-Man 2. Ecco il Trailer!

Il flusso di videogiochi della Marvel è cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni e questa tendenza è destinata a continuare nel prossimo futuro. Le cose sono decollate nel 2018 quando Insomniac ha sviluppato un gioco su Spider-Man, che ha avuto l’amato eroe a nuovi livelli di suggestione interattiva.

Riunendo un Sinistri Sei in piena regola tre anni prima che il live-action Spider-Man: No Way Home tentasse di fare lo stesso, questo gioco ha offerto ai giocatori la migliore esperienza fino ad oggi sia girando per New York City sia combattendo il crimine che è venuto con esso.

Durante il PlayStation Showcase 2021 Insomniac Games ha annunciato infatti il secondo capitolo dedicato a Peter Parker e Miles Morales, di cui vi mostriamo il primo trailer di annuncio, che include anche un primo sguardo a Venom.

Anche in questo caso, si tratterà di esclusiva Playstation, con l’uscita fissata per il 2023. Questo gioco arriva come un sequel diretto di Spider-Man del 2018 , che ha anche lanciato il gioco spin-off del 2020 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ecco il Trailer! Buona Visione:

Il trailer si è poi concluso con un frame che i fan del primo gioco non vedevano l’ora di vedere: una rapida occhiata al design di Venom per il gioco.

Marvel’s Spider-Man

“La storia di Marvel’s Spider-Man si svolge otto anni dopo l’incidente che ha trasformato Peter Parker nel celebre eroe mascherato: un ragno esposto a potenti radiazioni ha morso il ragazzo, donandogli abilità sovrumane: forza, velocità, coordinazione, resistenza fisica e riflessi proporzionali di un ragno, nonché la capacità di aderire a qualsiasi superficie e il cosiddetto “senso di ragno”, che lo avverte di pericoli imminenti. Parliamo dunque di un personaggio oramai maturo, che svolge la propria funzione di controllo sulla malavita di New York da diverso tempo e che ha avuto modo di farsi un bel po’ di nemici, soprattutto tra le fila dei super criminali: individui dotati come Peter di capacità sovrumane, ma che hanno deciso di impiegarle per arricchirsi in maniera illecita, perseguendo tale obiettivo senza farsi alcuni scrupolo.”

Recupera Marvel’s Spider-Man cliccando QUI!