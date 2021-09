Doctor Strange In The Multiverse of Madness – Benedict Cumberbatch parla della libertà creativa sul Set

Benedict Cumberbatch riflette sulla produzione di Doctor Strange In The Multiverse of Madness e sulle differenze con il primo film.

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

In un’intervista con The Hollywood Reporter , Benedict Cumberbatch ha parlato di quando ha ricevuto la notizia della partenza di Scott Derickson come regista originale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Mi è dispiaciuto sentirlo, ma non è stata una mia decisione… Ho rispettato completamente la decisione dello studio, ed è stato fatto in modo molto amichevole. Gli adulti mi hanno chiamato e mi hanno parlato della cosa. E così è stato”.

Quando Sam Raimi è stato portato a ‘bordo’, Cumberbatch ha detto: “Era in un paio di mani sicure, dato che conosceva quel mondo”. Cumberbatch ha continuato a descrivere lo stile di Raimi:

“Ha certi tratti distintivi Raimi. Il primo piano con zoom ridotto. La miscela a livello di orrore e a livello di campo. Ci sarà divertimento, ma dovrebbe esserci spazio anche per delle vere emozioni.”

Rispetto al primo Film, Cumberbatch, sentiva che c’era “molta più libertà questa volta”:

“Questa volta c’era molta più libertà. Immagino, perché non stavamo letteralmente inventando tutto mentre andavamo avanti, ma a volte sembra così. La Marvel ha questa straordinaria capacità di entrare in produzione: “Non ci resta che iniziare a girare ora. Non importa che il terzo atto non sia esattamente dove vorresti che fosse.” A volte fai davvero le cose su un altro piano.”

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

