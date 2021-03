I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Insieme ad essi, abbiamo anche alcune date di uscita, come Ant-Man & the Wasp: Quantumania e Captain Marvel 2 che che prevedono un’uscita per il 2022.

Captain Marvel 2 e Ant-Man 3 – rivelata la data di inizio delle riprese

Le pellicole di cui potremo seguire da vicino ancora una volta le avventure di Carol Danvers e Scott Lang, ovviamente, non sono le priorità dal punto di vista delle uscite. Infatti entrambi i Film del Marvel Cinematic Universe sono previsti non prima del 2022, ma visti gli ultimi sviluppi sembrava tutt’altro che impossibile che i tempi previsti per l’inizio della lavorazione subissero qualche variazione.

Però adesso dopo alcuni report sappiamo che sono state svelate le date di inizio riprese, dopo tanta incertezza dovuta al Coronavirus.

Secondo un nuovo elenco del sito Film & Television Industry Alliance, sia Captain Marvel 2 che Ant-Man and the Wasp: Quantumania inizieranno le riprese entrambi il 31 Maggio. Ant-Man 3 verrà girato a Londra e ad Atlanta, con riprese previste fino al 24 Settembre.Captain Marvel 2 sarà girato a Londra e a Los Angeles e, al momento, non si ha una data di fine riprese.

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti

Questo al momento sono le prossime uscite più importanti del Marvel Cinematic Universe:

The Falcon and the Winter Soldier (19 marzo 2021)

(19 marzo 2021) Black Widow (7 maggio 2021)

(7 maggio 2021) Loki (11 giugno 2021)

(11 giugno 2021) Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (9 luglio 2021)

(9 luglio 2021) What If…? (estate 2021)

(estate 2021) Ms. Marvel (autunno 2021)

(autunno 2021) Occhio di Falco (autunno 2021)

(autunno 2021) Eternals (5 novembre 2021)

(5 novembre 2021) Spider-Man: No Way Home (17 dicembre 2021)

(17 dicembre 2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022)

(25 marzo 2022) She-Hulk (2022)

(2022) Thor: Love and Thunder (6 maggio 2022)

(6 maggio 2022) Moon Knight (2022)

(2022) Black Panther II (8 luglio 2022)

(8 luglio 2022) Ironheart (2022)

(2022) Secret Invasion (2022)

(2022) Captain Marvel 2 (11 novembre 2022)

(11 novembre 2022) Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

(Natale 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (TBA)

(TBA) Armor Wars (2023)

(2023) Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023)

(2023) Fantastici Quattro (TBA)

(TBA) I Am Groot (2023)

(2023) Blade (TBA)

