I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra film e serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo le riprese proprio in questo momento.

New Entry nel cast di Thor 4!

Russel Crowe come riporta Deadline dovrebbe essere entrato a far parte del cast di Thor: Love & Thunder. Come abbiamo visto negli scorsi giorni era stato visto a Sidney in compagnia di Chris Hemsworth e degli altri attori del Film in questione, e avevano cominciato a circolare voci sul suo coinvolgimento in Thor: Love & Thunder.

Non è chiaro che ruolo interpreterà il protagonista di Il Gladiatore. A quanto pare, i Marvel Studios avrebbero voluto tenere nascosta la sua presenza fino all’uscita di Thor: Love & Thunder, per sorprendere i fan, ma stavolta questa tattica non è riuscita.

Secondo Deadline si tratterà di un semplice cameo, sulla falsa riga di quello di Matt Damon, quindi prevedibile che da questo momento in poi si scateneranno teorie e speculazioni del fandom sul ruolo effettivo di Russell Crowe nel Marvel Cinematic Universe. In ogni caso, il sito spiega che la presenza dell’attore è solo una delle tante sorprese che ha in serbo Taika Waititi!

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

L’uscita è attesa nelle sale Statunitensi per il 6 Maggio 2022.

