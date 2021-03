Tobey Maguire e Andrew Garfield appariranno in Spider-Man: No Way Home?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo dicembre.

Nonostante sia la Sony che la star Tom Holland neghino categoricamente che ci sarà questo trio di Peter Parker, la speculazione dei fan non è rallentata di un minuto.

I pezzi sono stati messi insieme per mesi, ma recenti prove indicano che almeno uno degli ex Spidey vedrà il suo ritorno nel terzo Film di Spider-Man con protagonista Tom Holland.

Andrew Garfield ritornerà in Spider-Man: No Way Home?

Nelle scorse ore è diventato virale un video pubblicato da William Spencer, stunt-man di Andrew Garfield, su Instagram in cui sfida alcuni colleghi ad una gara di acrobazie, il tutto ripreso da Greg Townley, stunt-man ufficiale di Tom Holland nei film di Spider-Man.

Vista l’enorme presenza di Bluescreen in video i fan hanno prontamente collegato le cose ed identificato il set del prossimo Spider-Man No Way Home, le cui riprese sono attualmente in corso negli studios di Atalanta dove vengono girati la maggior parte dei progetti dei Marvel Studios.

Di seguito potete vedere il tweet con gli screenshot dal video, pubblicato dall’account che segue il film, dato che il video originale è stato rimosso dal social da entrambi gli stunt-man, dando da pensare che si trattasse di un’informazione riservata, facendola sembrare ancora di più una conferma indiretta:

The posts have now been deleted. https://t.co/58Hd7djFtN — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) March 20, 2021

Lo scorso febbraio ci sono stati ulteriori ‘spunti’ sulla possibile presenza della star all’interno del film.

Un fattorino di Atlanta aveva affermato su Twitter di aver consegnato del cibo a Andrew Garfield, lasciando pensare a chi segue ormai da tempo i rumor sulla presenza dell’attore nel terzo film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe che quella fosse un’ulteriore prova del suo coinvolgimento nel progetto.

Adesso, in una situazione che ricorda abbastanza quelle circostanze appena citate, degli altri tweet farebbero credere che le voci circolate finora siano effettivamente fondate.

Purtroppo per avere una risposta certa dovremo attendere ancora un po’, e anche in caso positivo, dovremo aspettare il prossimo Natale per vedere Spider-Man: No Way Home sul grande schermo.

Hai mai visto The Amazing Spiderman 2?