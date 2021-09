Stando agli ultimi rumor, Sylvie e Mobius potrebbero tornare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness – Sylvie e Mobius potrebbero tornare nel Film!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Sebbene la produzione del sequel sia già terminata , i dettagli della trama di Multiverse of Madness sono ancora tenuti segreti. Questo potrebbe suggerire che il Film sarà pieno di ogni sorta di sorprese legate al Multiverso.

Il co-conduttore Derek Cornell ha condiviso un rumor sul segmento “Rumor of the Week” del The DisInsider Show , dicendo che Mobius interpretato da Owen Wilson e Sylvie interpretata da Sophia DiMartino appariranno in Doctor Strange in the Multiverse of Madness con protagonista Benedict Cumberbatch.

Mentre i fan possono prendere questo rumor con gioia, ha un senso narrativo a causa delle connessioni “Multiversali” tra Loki e Doctor Strange: in the Multiverse of Madness.

Inoltre, era stato precedentemente riferito che Tom Hiddleston sarebbe tornato a sua volta nei panni di Loki in Multiverse of Madness, quindi è comprensibile che i nuovi personaggi dell’MCU di Owen Wilson e Sophia DiMartino seguissero il Dio dell’Inganno in una nuova avventura.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray.