One Piece – Netflix: svelati gli attori di Smoker, Tashigi, Wapol e altri

Netflix è tornato ad aggiornare i fan di One Piece sui nuovi attori che si uniranno al cast per la seconda stagione del live-action. La prima stagione ha debuttato l’anno scorso riscuotendo un successo così solido e inaspettato da ricevere subito una conferma per una seconda, ora in produzione. Dopo aver annunciato gli attori di personaggi come Crocus, Mr. 3 e altri, Netflix ne ha annunciati altri. Tra questi c’è adesso il nome dell’attore che interpreterà Smoker.

L’aggiornamento arriva da Netflix proprio ora che sono in corso le riprese della seconda stagione di One Piece. Smoker sarà interpretato da Callum Kerr mentre Tashigi avrà il volto dell’attrice Julie Rehwald. Per quanto riguarda le altre due novità del cast, Rob Colletti si è unito alla serie per interpretare Wapol e Ty Keogh nel ruolo di Dalton.

Naturalmente, questo annuncio non è il primo che ci viene dato per la seconda stagione del live-action. Questa settimana, Netflix ha annunciato altre new entry al cast, che riassumiamo di seguito con un elenco:

Daniel Lasker – Mr. 9

Camrus Johnson – Mr. 5

Jazzara Jaslyn – Miss Valentine

David Dastmalchian – Mr. 3

Clive Russell – Crocus

Werner Coetser – Drogy

Brendan Murray – Brogy

Naturalmente, il cast principale della prima stagione di One Piece è confermato per la seconda stagione, pronti a proseguire il loro viaggio. Gli attori Inaki Godoy e Mackenyu sono stati avvistatei in Sud Africa dai fan negli ultimi tempi, e diverse controfigure hanno pubblicato foto dal set. Con i nuovi membri del cast a bordo per la seconda stagione, One Piece di Netflix cresce costantemente. E i fan sono ansiosi di vedere cosa offrirà questa seconda stagione.

Tutti gli 8 episodi della prima stagione del live-action di One Piece sono visibili in streaming su Netflix. Sempre sullo stesso servizio di streaming è presente la serie anime, oltre che su Crunchyroll. Quindi, per coloro che desiderano maggiori informazioni sulla serie di Eiichiro Oda, potete leggere la sinossi ufficiale di seguito:

Da bambino, Monkey D. Rufy è stato ispirato a diventare un pirata ascoltando i racconti di Shanks. Ma la vita di Rufy è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum, acquisendo il potere di allungarsi come la gomma. Il suo sogno è diventare il Re dei Pirati e il suo lungo viaggio è ricco di azione e avventure imperdibili.

Fonte – Comicbook