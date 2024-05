One Piece – Netflix: una foto anticipa la prossima ciurma del live-action

One Piece ha debuttato l’anno scorso su Netflix con la prima stagione dell’adattamento live-action che ha conquistato il mondo. E il successo riscosso ha portato alla conferma di una seconda stagione, intorno alla quale circolano ormai da settimane voci secondo le riprese starebbero per iniziare. E sembra che quelle notizie fossero giuste. Infatti in Sud Africa, il set in cui è stato girata la prima stagione del live-action è di tornato in scena. La Going Merry è tornata in azione e, grazie a una nuova foto dal set, si scopre che la seconda stagione di One Piece presenterà una nuova ciurma che i fan riconosceranno immediatamente.

https://x.com/OP_Netflix_Fan/status/1795922636658405498

Come si può notare dallo scatto che abbiamo condiviso, l’insider OP_Netflix_Fan ha individuato una foto dal set di Cape Town, in Sud Africa. In questo luogo si trova il set di One Piece e pare che ci sia una nuova nave. Da lontano potrebbe non dire nulla per i meno appassionati della serie, ma se ci si concentra sulla polena si dovrebbe già cominciare a riconoscere qualcosa.

La nave fotografata sul set di One Piece non è altro che la nave dei Pirati Rumbar. È difficile confondere la polena a teschio della nave e, naturalmente, anche la verniciatura è fedele a quella dell’anime. Sembra che i Rumbar Pirates saranno presenti nella seconda stagione di One Piece, e i fan saranno certamente sorpresi da questo aggiornamento.

Dopotutto, i Pirati Rumbar fanno la loro apparizione in un breve flashback durante la saga di Alabasta. Ma è durante gli eventi della saga di Thriller Bark che il manga va più nel dettaglio dopo che Rufy e i suoi compagni di viaggio incontrano lo scheletro canterino Brook.

Se i Pirati Rumbar saranno davvero presenti nella seconda stagione del live-action è per una ragione precisa, e questa si chiama Lovoon. Lovoon è una balena che i Cappelli di Paglia incontrano durante la saga di Alabasta. Nel manga, vi è un breve flashback sui Pirati Rumbar quando la ciurma di Cappello di Paglia incontra Lovoon, in quanto membro della ciurma di Brook.

