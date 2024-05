One Piece: il live-action di Netflix supera un nuovo record

Nessun appassionato di One Piece si poteva aspettare di poter assistere ad un progetto live-action di spessore e quindi di successo. Ma grazie a Netflix, Eiichiro Oda, alla troupe creativa e al cast che hanno dato vita ai Pirati di Cappello di Paglia, il live-action ha dimostrato che molti di quegli stessi fan si sbagliavano. Subito dopo l’arrivo della prima stagione, è stata infatti confermata una seconda. E ora sembra che il la serie live-action di One Piece abbia raggiunto un record molto importante dal suo debutto risalente allo scorso anno.

La prima stagione di One Piece è rimasta fedele al manga, che ha visto il debutto di Monkey D. Luffy e l’inizio del suo viaggio per diventare il Re dei Pirati. I fan hanno potuto ripercorrere le fasi di reclutamento dei membri della sua ciurma tra cui Roronoa Zoro, Nami, Usopp e Sanji. I pirati a bordo della loro Going Merry hanno vissuto tante avventure, tra cui gli scontri contro personaggi come Arlong, Mihawk, Garp, Buggy e molte altre minacce.

Per la seconda stagione, se l’adattamento live-action dovesse seguire fedelmente il manga, bisogna aspettarsi che le cose diventino più importanti. Nel confermare la seconda stagione, Eiichiro Oda stesso aveva confermato che Tony Tony Chopper si sarebbe aggiunto al cast, ma al momento non ci sono informazioni sull’attore che lo interpreterà.

In un nuovo aggiornamento rilasciato direttamente da Netflix, la ciurma versione live-action dei Cappello di Paglia è diventata la “serie Netflix più vista” nella seconda metà dello scorso anno. Questo vuol dire che la prima stagione ha totalizzando l’incredibile numero di 71,6 milioni di visualizzazioni. Come riporta il servizio di streaming, si tratta di più del doppio della visione sia dei film anime che delle serie associate a Rufy. Man mano che One Piece diventa più grande con il passare degli anni, sarà interessante vedere se la seconda stagione riuscirà a superare tutti questi record incredibili.

Con il debutto di Tony Tony Chopper nella seconda stagione, è possibile immaginare quale arco sarà adattato partendo proprio dal medico della ciurma. Probabilmente i fan potranno vedere l’isola di Drum e successivamente l’arrivo di altri personaggi importanti. Ciò potrebbe includere villain come Crocodile e Wapol, nonché alleati come Kureha, la Principessa Vivi e altri. Oltre a questi nuovi arrivi, i Cappelli di Paglia molto probabilmente visiteranno località iconiche come Loguetown e Alabasta.

Fonte – Comicbook