Gachiakuta: il nuovo anime di Studio Bones arriverà nel 2025

La serie manga Gachiakuta scritta e disegnata da Kei Urana riceverà ufficialmente il suo adattamento anime che arriverà nel 2025. Sebbene i fan abbiano visto l’annuncio di numerosi e importanti progetti anime nel corso dell’ultimo anno, uno in particolare ha guadagnato terreno in termini di domanda. Stiamo appunto parlando di Gachiakuta, che ha fatto scalpore tra i fan del manga per la sua miscela di azione e arte, portandoli a sperare fortemente in un adattamento anime sin da quando ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022. Ora, dopo tutta quell’attesa, l’anime è finalmente stato confermato.

Dopo mesi e settimane di segnalazioni di un potenziale adattamento anime in produzione, Gachiakuta debutterà sul piccolo schermo e la usa uscita è prevista nel 2025. Sebbene la finestra di rilascio sia abbastanza ampia, sappiamo anche che questo progetto anime sarà prodotto da uno studio di animazione molto famoso tra i fan. Stiamo parlando di Bones, lo studio che lavora a titoli come My Hero Academia, Mob Psycho 100 e altri. Per celebrare l’annuncio del nuovo anime, Gachiakuta ha condiviso uno speciale teaser di annuncio visibile in cima al presente articolo.

Creato originariamente da Kei Urana nel 2022 per Weekly Shonen Magazine di Kodansha, con graffiti attribuiti a Hideyoshi Anno, Fumihiko Suganama dirigerà l’anime Gachiakuta per studio Bones. Hiroshi Seko si occuperà delle sceneggiature della serie, Satoshi Ishino lavorerà al design dei personaggi e ricoprirà il ruolo di direttore capo dell’animazione. Ulteriori dettagli sullo staff e sul potenziale cast devono ancora essere rivelati, ma il team che lavora all’anime Gachikuta rilascerà ulteriori informazioni durante un panel speciale in occasion dell’Anime Expo 2024.

Per quanto riguarda il manga di Gachiakuta, gli eventi della serie sono ambientati in una baraccopoli dove i poveri sopravvivono all’ombra dei ricchi che vivono una vita sontuosa, semplicemente gettando la spazzatura di lato, nell’abisso. Chi vive in questa situazione è Rudo, un ragazzo orfano, vive con il suo genitore adottivo, Regto. Il protagonista si guadagna da vivere utilizzando le sue straordinarie capacità fisiche, ma un giorno il giovane viene falsamente accusato di un omicidio e condannato a qualcosa temuto da tutti: viene gettato nell’abisso.

