My Hero Academia: il manga entra nella fase finale con il capitolo 422

My Hero Academia è tra i manga shonen più amati di sempre a trovarsi sempre più vicino al suo grande finale. Di certo non è una novità visto che il manga ha iniziato il suo percorso verso la saga finale qualche tempo fa, ma il mangaka Kohei Horikoshi ha tenuto i fan con il fiato sospeso. L’atto di guerra finale prevedeva una serie di archi narrativi, e ora sembra che le cose stiano ufficialmente arrivando al culmine. Infatti pare proprio che il capitolo 422 di My Hero Academia abbia dato il via definitivo al climax dell’arco finale del manga.

My Hero Academia ha pubblicato “Izuku Midoriya Rising” nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, ed è a dir poco entusiasmante. Il magistrale aggiornamento porta il manga shonen alla resa dei conti, e questo momento era attesa da molto tempo.

Dopotutto i fan ricorderanno bene che l’atto finale, con l’arco narrativo del Dark Hero, è iniziato qualche anno fa. Più di recente, la saga è andata avanti con il suo arco finale, che risale a febbraio 2022. Questo vuol dire che tutti i lettori appassionati stanno assistendo alla fase finale di My Hero Academia da più di due anni, ma il capitolo 422 spinge tutti definitivamente verso la fine del gioco.

Come punto di partenza, il capitolo 422 di My Hero Academia è emozionante. Il manga non solo mostra tutti i membri della Classe 1-A all’opera, ma anche il loro spirito indistruttibile che inizia a influenzare tutto il mondo. Mentre questo combattimento finale viene trasmesso in tutto il mondo, l’umanità si stringe attorno a Deku per sostenerlo. Dagli sconosciuti agli amici e persino ai leader mondiali, My Hero Academia mostra che tipo di influenza ha Izuku in questo ultimo capitolo. E alla fine, Deku riesce a sferrare un colpo a All For One che non dimenticherà mai.

Nonostante il manga si trovi sempre di più vicino alla conclusione, la serie anime è in pieno svolgimento, con la settima stagione al momento in corso. La serie shonen è ambientata in un mondo dove i supereroi sono la norma e narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri.

Fonte – Comicbook