One Piece: il manga svela il segreto dietro l’immortalità

L’arco narrativo di Elbaph di One Piece ha dato il via al flashback su Harald prima dell’inevitabile scontro tra la ciurma di Rufy e i Cavalieri Divini, per spiegare la vita del Re dei Giganti e della sua morte. A quanto pare, Loki, ritenuto l’assassino, era in realtà innocente e si ritrova a scontare una pena dopo essere stato incastrato. Infatti l’intero regno crede di aver perso il suo amato Re a causa di Loki, ma la verità è molto più oscura e complicata. Harald ha viaggiato per il mondo nella speranza di creare un futuro migliore per i Giganti.

Harlad ha rinunciato a tutto per assicurarsi che Elbaph potesse essere affiliata al Governo Mondiale, in modo che potessero svilupparsi lentamente attraverso l’istruzione e il commercio, anziché la violenza. Tuttavia, il Governo Mondiale, in particolare Im, aveva altri piani per i Giganti e Harald è caduto nella loro trappola inevitabilmente. Poiché desiderava disperatamente impressionare i Cinque Astri di Saggezza, il Re fece tutto ciò che gli veniva chiesto, arrivando persino a unirsi ai Cavalieri Divini. A quanto pare, aveva persino ottenuto un potere inimmaginabile, come rivelato nel capitolo 1168, che segnò il suo destino per sempre.

Il manga ha già confermato che i diretti subordinati di Im sono i Cinque Astri che hanno smesso di invecchiare, e i Cavalieri Divini, i quali hanno la capacità di rigenerarsi senza limiti. Nel capitolo 1168, Harald prende il posto di Shanks, fuggito dopo una missione e dopo essere diventato un Cavaliere di alto rango, riesce a ottenere il potere dell’immortalità che accetta senza esitazione.

Purtroppo, accettando quel potere, Harald ha permesso a Im di controllarlo, e questo era il suo piano fin dall’inizio. Il Re dei Giganti, però, non voleva che accadesse alcun danno al suo regno anche dopo aver scoperto che Im intendeva schiavizzare l’intera nazione Harald non ebbe la forza di resistere, essendo già al servizio di Imu. Questa tragedia segnò il suo destino e innescò una serie di eventi che non solo causarono la sua morte, ma in qualche modo coinvolsero anche suo figlio Loki nel caos.