One Piece: la rivelazione del pirata con la benda sull’occhio è vicina?

L’arco di Elbaph nel manga di One Piece ha finalmente concluso il flashback di God Valley, tornando a concentrarsi sulla storia di Re Harald. Quell’incidente ha cambiato il mondo della pirateria, sconvolgendo gli equilibri di potere dopo la morte di Rocks D. Xebec. Il Re dei Gigandi non era presente sull’isola, ma ne era rimasto profondamente colpito soprattutto dopo aver appreso della morte di Xebec. Allo stesso tempo continuava disperatamente a trovare un modo di entrare nelle grazie del Governo Mondiale. Era disposto a fare qualsiasi cosa per garantire un futuro migliore al suo regno, e il Governo Mondiale era più che pronto ad approfittare della situazione.

Il capitolo 1167 di One Piece riprende con la narrazione del viaggio di Harald, che si unisce ai Cavalieri Divini e fa tutto ciò che gli Astri di Saggezza gli chiedono di fare. Durante le sue imprese, incrocia persino Shanks, tornato dalla sua famiglia dopo l’esecuzione di Gol D. Roger. Tuttavia, il pirata aveva altri piani e un dettaglio lo collega direttamente a una vecchia dichiarazione di Eiichiro Oda.

Nel 2007 veniva pubblicato un libro speciale da collezione, One Piece 10th Treasures, che presentava molti spoiler e informazioni sul manga oltre che un crossover con Dragon Ball. Poiché il libro è stato pubblicato solo in Giappone, alcune informazioni cruciali sono state affrontate sui social. In questo libro è presente un commento di Oda che anticipa l’apparizione di un pirata con una benda sull’occhio, nella fase finale di One Piece. Il mangaka era anche desideroso di disegnare quel personaggio.

Dopo 18 anni, il capitolo 1167 del manga mostra Shanks con una benda sull’occhio ed la cosa più vicina che Oda abbia promesso ai suoi lettori. È evidente che la benda è dovuta alla cicatrice che si è procurato nello scontro contro Marshall D. Teach, uno dei principali antagonisti della storia.

Shanks era rimasto a Marijoa per alcuni anni per raccogliere quante più informazioni possibili su di loro prima di tornare in mare. Non c’è dubbio sull’importanza che Oda attribuisca a Shanks, quindi non sorprende che abbia grandi progetti per il personaggio. In passato, molti hanno cercato di scoprire l’identità del pirata con la benda sull’occhio, ritenendo che potesse essere Joy Boy o Xebec, ma nulla di tutto ciò è successivamente stato confermato. Al momento non ci sono conferme ufficiali su questo tema, ma tutti gli indizi puntano verso l’Imperatore.