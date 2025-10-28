One Piece: il capitolo 1164 svelerà altri dettagli sul Secolo del Grande Vuoto?

Il manga di One Piece con l’arco narrativo di Elbaf attualmente in corso ha introdotto e approfondito la storia del pirata leggendario Rocks D. Xebec, ritenuto il responsabile dell’Incidente di God Valley. Quello che si sapeva prima degli sviluppi attuali del manga, è che Xebec era stato sconfitto dall’alleanza tra Gol D. Roger e Monkey D. Garp. One Piece, quindi, ha finalmente approfondito gli eventi accaduti su God Valley, anticipati brevemente attraverso la storia del passato di Kuma nell’arco narrativo di Egghead con la terrificante Gara della Caccia dei Nativi. I Draghi Celesti selezionavano un’isola non affiliata ogni tre anni e sterminavano i nativi e i loro schiavi attraverso una gara di uccisioni.

L’arco di Elbaf si è concentrato sull’introduzione di Xebeq a partire dal suo aspetto fisico, permettendo ai lettori di scoprire che si tratta del padre di Marshall D. Teach. Ora pare ci saranno importanti novità a partire dai prossimi capitoli, visto che gli editor di One Piece stanno anticipando un’importante rivelazione sul Secolo del Grande Vuoto con il capitolo 1164. A condividere queste informazioni ci pensa l’insider pewpiece, che riporta un breve estratto dell’anticipazione del prossimo capitolo con la frase: “Quali passati e destini stanno per essere rivelati?“.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che Xebec si sarebbe rivelato un discendente di Davy Jones e che il suo vero nome fosse Davy D. Xebec. Il suo clan è in qualche modo sopravvissuto fino a oggi radicandosi nel mondo criminale, sebbene non siano rimasti molti membri nel mondo. Durante il caotico combattimento di God Valley, Im si era impossessato di Saint Jaygarcia Saturn e parlò con Xebec per la seconda volta. Im si riferì a Xebec come a Davy Jones, sebbene quest’ultimo negò di aver mai incontrato il leggendario pirata.

Tuttavia, Xebec accennò anche a una promessa, probabilmente tra Im e Jones, il che implicava che sapesse più cose sul passato di quanto inizialmente si credeva. Im è determinato a sterminare i discendenti rimasti del Clan Davy e per farlo aveva persino preso il controllo del corpo di Xebec al fine di uccidere sua moglie e il figlio di due anni. Il prossimo capitolo svelerà probabilmente il tragico destino del pirata, giunto nella Valle di God ben consapevole del fatto che il Governo Mondiale gli aveva teso una trappola. Il passato e i destini menzionati nell’anteprima si riferiscono molto probabilmente al Secolo del Grande Vuoto e al futuro ruolo del Clan Davy, in particolare di Barbanera, che potrebbe essere l’unico membro della stirpe sopravvissuto.