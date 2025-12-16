Jujutsu Kaisen Modulo rivela dettagli imperdibili sui Simuriani

Jujutsu Kaisen Modulo rappresenta un breve ma ben accolto sequel della serie principale conclusasi l’anno scorso. Sono passati tre mesi da quando è iniziata la serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump e la storia si trova a metà dell’opera visto che la durata prevista era di circa sei mesi. Sebbene la data del capitolo finale non sia ancora stata confermata, la storia si sta avviando verso una conclusione agrodolce, soprattutto dopo gli ultimi capitoli. Uno dei più grandi misteri della serie riguardava in che modo la razza aliena dei Simuriani sia riuscita a viaggiare nello spazio fino ad atterrare in Giappone.

I Simuriani possiedono gli stessi poteri degli stregoni e dato che sono arrivati sulla Terra in 50.000 contemporaneamente, l’intera società degli stregoni si è ritrovata in stato di massima allerta. L’incidente era stato classificato di livello speciale e considerato una minaccia pari a quella di Ryomen Sukuna, lo stregone più forte della storia. Tuttavia, a differenza di quanto temevano gli stregoni, i Simuriani non avevano intenzione di dichiarare guerra in quanto cercavano solo di trovare un modo per coesistere con gli umani. Sfortunatamente, durante i negoziati si era verificato un grave incidente tra le due parti, portando a quello che sembrava un conflitto impossibile da risolvere. E il capitolo 14 spiega come i Simuriani abbiano compiuto il loro viaggio sulla Terra.

Maru, un simuriano, è uno dei personaggi principali della serie che è riuscito a stringere amicizia con Yuka e Tsurugi Okkotsu. Tuttavia, ora che entrambe le parti sono in conflitto tra loro, Maru intende adempiere ai suoi doveri di Guerriero. È particolarmente sconvolto dal pensiero di perdere suo fratello Cross, tutto perché Yakumaru gli ha sparato mortalmente per paura. Mentre si avvicina il giorno della battaglia tra Yuka Okkotsu e Dabura, Tsurugi sfida Maru nella speranza di costringere gli alieni a lasciare il loro paese.

Il capitolo di Jujutsu Kaisen Modulo rivela anche che è stato tutto grazie a Maru se i Simuriani hanno intrapreso un viaggio di quel calibro, in quanto privi di un posto dove andare a causa di una guerra civile. Il capitolo rivela anche che il pianeta natale dei Simuriani possiede un minerale speciale che converte l’energia maledetta in ogni tipo di energia. Questo minerale è la ragione principale per cui è iniziata la guerra civile tra Deskunte e Rumeliani.

Tsurugi ha capito che la combinazione della tecnica di Maru con Mul ha permesso a migliaia di Simuriani di viaggiare fino in Giappone e di comunicare in giapponese, rendendo più facile integrarsi nella società.