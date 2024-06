Tower of God: annunciata la data di uscita della seconda stagione

Tower of God è uno dei franchise più importanti che tornerà con nuovi episodi quest’estate, e infatti è stata finalmente fissata una data di uscita per la seconda stagione. La stagione dell’estate di quest’anno delle serie anime inizierà tra poche settimane, quindi è tempo di guardare avanti alla nuova programmazione di anime in arrivo a luglio. Ci saranno un certo numero di franchise che torna con nuovi episodi, e quello su cui c’è più attenzione è sicuramente Tower of God.

La prima stagione, che adatta la versione originale di Webtoon, è iniziata nel 2020, quindi i fan hanno aspettato quattro lunghi anni per poter vedere cosa verrà dopo. Questa seconda stagione di Tower of God adatterà l’arco narrativo del ritorno del principe della serie webcomic di S.I.U. che si svolge sei anni dopo gli eventi della prima stagione. E si scopre anche che i nuovi episodi saranno presentati in anteprima a luglio su Crunchyroll.

Dunque per quanto riguarda la data di uscita della seconda stagione di Tower of God, i fan potranno guardare il primo episodio il 7 luglio e sarà trasmessa esclusivamente in streaming su Crunchyroll al di fuori del Giappone. La seconda stagione riparte da Ja Wangnan che non sembra riuscire a superare il 20° piano. Anche dopo aver fallito più e più volte, si rifiuta di arrendersi. Durante il suo viaggio, incontra un personaggio misterioso e potente di nome Viole Wangnan, invitandolo a unirsi alla sua squadra di clienti abituali. Il loro viaggio continua con nuove sfide ad ogni turno.

La seconda stagione sarà diretta da Akira Suzuki per The Answer Studio e presenterà un cast di doppiaggio che elenchiamo con un elenco che riportiamo di seguito:

Taichi Ichikawa nei panni di Jyu Viole Grace

Yuma Uchida sarà il personaggio Ja Wangnan

Sayumi Watabe interpreterà Yeon Yihwa,

Saori Hayami sarà nei panni di Rachel,

Yu Shimamura fillirray Yeo Goseng

Saki Miyashita come Yeo Miseng,

Kenichiro Matsuda come Kang Horyang

Kento Shiraishi come Hon Arkraptor

Kengo Kawanishi come Prince

Natsuko Abe come Nia

Naoki Irie come Rai

Nobuhiko Okamoto come Khun Aguero Agnis

Fonte – Comicbook