Astro Boy: condivisi i primi dettagli sul reboot della serie

Astro Boy è uno dei manga shonen più iconici in assoluto in quanto è stato scritto e disegnato dal cosiddetto padre dei manga, Osamu Tezuka. Basti pensare infatti che Il manga ha venduto circa 100 milioni di copie, divenendo quindi un manga famosissimo. Dal manga, in seguito, è stata ricavata dal 1963 una storica e pionieristica serie televisiva prodotta dalla Mushi Productions, la prima ad avere caratteristiche che sarebbero poi divenute peculiari della produzione giapponese. E ora ci sono novità importanti per la serie storica.

L’Annecy International Animation Film Festival ha rivelato nuove informazioni su film western come Adventure Time, Regular Show, Scooby-Doo e The Smiling Friends. Ma oltre a questo ha anche approfondito il mondo degli anime. Una delle più grandi novità sugli anime è un primo sguardo al prossimo remake di Astro Boy. Sebbene non ci siano al momento informazioni su una finestra di rilascio, la nuova immagine rivela come apparirà il classico personaggio dell’anime nel prossimo progetto.

Nel 2022, Studios Shibuya Productions e Method Animation hanno discusso dell’imminente reboot con Variety. Le loro parole sull’intenzione di riportare Astro Boy sotto i riflettori sono le seguenti: “I manga di Tezuka erano molto avanti nel trasmettere un messaggio potente ai lettori di tutto il mondo. Queste fantastiche storie del ragazzino che vola sono tutte incentrate su valori forti che risuonano ancora oggi per un pubblico globale“.

Announced on June 11, 2024 at the Annecy Festival in France, Astro Boy Reboot has surfaced once again with a new visual.

This version of Astro Boy Reboot will be co-produced by Method Animation (Mediawan Kids & Family) and Shibuya Productions.

