Nuovo anime annunciato da parte di Netflix

Netflix ha recentemente offerto uno sguardo in anteprima sulla sua prossima serie animata, presentando franchise popolari come Terminator, Tomb Raider, Arcane e Spongebob Squarepants. Oltre ai nuovi progetti in queste classiche proprietà, il servizio di streaming ha colto l’occasione per introdurre nuovi progetti animati che arriveranno sulla piattaforma in futuro. Una delle serie originali più attese su Netflix è Tokyo Override, con il servizio di streaming che ha rilasciato un primo sguardo alla serie animata futuristica basata sulle motociclette.

L’animazione al computer nel medium anime non è nulla di nuovo, e sebbene ci sia ancora dibattito su se possa reggere il confronto con l’animazione 2-D, non sembra che lo stile generato al computer stia andando da nessuna parte in futuro. Per Tokyo Override in particolare, due veterani nel campo della CG, Yuske Fukada e Veerapatra Jinaavin, saranno i registi della serie. La coppia aveva originariamente lavorato sul recente Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, contribuendo a portare a termine l’ultimo capitolo della recente serie di film Rebuild of Evangelion.

Considerando l’uso di motociclette nell’anime imminente, ci saranno sicuramente alcune comparazioni con il leggendario film anime Akira. Sebbene Tokyo Override non abbia ancora rivelato una data di uscita ufficiale, arriverà su Netflix entro la fine dell’anno. Il servizio di streaming non ha rilasciato un trailer, ma le nuove immagini catturano l’energia di questo paesaggio futuristico con alcuni colori selvaggi che sembrano integrarsi perfettamente nel mondo di Blade Runner o nel film anime Redline.

Ecco come Netflix descrive la serie animata originale che è prevista per arrivare entro la fine dell’anno, “A Tokyo ottimizzata dall’intelligenza artificiale, 100 anni nel futuro, una hacker adolescente orfana si mimetizza fino a quando un favore per il suo unico amico la trascina involontariamente in una gang di motociclisti emarginati, svelando il lato oscuro apparentemente utopico della città attraverso un’indagine su un omicidio legato a un sindacato della droga. La serie è diretta da Yuske Fukada e Veerapatra Jinanavin in collaborazione con YAMAHA MOTOR CO., LTD. e Honda Motor Co., Ltd.”

Vuoi ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti su Tokyo Override e i tanti altri progetti animati recentemente annunciati da Netflix?

Fonte Comic Book