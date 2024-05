One Piece – Netflix: svelato il numero degli episodi della seconda stagione

One Piece ha stupito il mondo intero l’anno scorso quando Netflix ha rilasciato il primo live-action in assoluto della serie shonen. Il successo riscosso infatti era completamente inaspettato soprattutto per lo storico negativo degli altri adattamenti live-action. Infatti Hollywood non è mai riuscita ad ottenere successi in questo genere di intrattenimento, salvo alcune rare eccezioni. L’anno scorso, l’adattamento live-action di One Piece ha cambiato tutto poiché la serie ha ottenuto recensioni entusiastiche nonostante la sua portata ambiziosa. Il forte successo riscosso ha poi portato alla conferma di una seconda stagione e un nuovo aggiornamento rivela il numero di episodi della seconda stagione del live-action.

L’aggiornamento arriva dall’insider OP Netflix Fan, che si occupa di condividere informazioni legate al live-action. Quindi tutti i fan saranno felici di scoprire che, la seconda stagione del live-action sui pirati sarà di otto episodi. Naturalmente non ci sono ancora annunci ufficiali su questa novità. La serie live-action dovrebbe avviare la produzione della seconda stagione quest’estate, quindi probabilmente Netflix ufficializzerà più in là determinate informazioni sulla seconda stagione di One Piece.

Ad ogni modo un numero di otto episodi non è sorprendente. La prima stagione di One Piece infatti conta proprio otto episodi ed è riuscita a coprire l’intera saga dell’East Blue. L’unico problema che i fan potrebbero porsi è il fatto che la seconda stagione dovrebbe adattare gli eventi di archi narrativi più vasti. Ad esempio saga di Alabasta è piuttosto ampia, quindi i fan si chiedono come otto episodi potranno bastare per adattare tutte le parti più importanti. Ma sulla scia del successo della prima stagione, One Piece ha guadagnato la fiducia del pubblico anche in termini di narrazione.

Tra le ultime novità legate alla seconda stagione, ricordiamo quelle del casting dei nuovi personaggi. I produttori si concentreranno sulle principalmente sull’età e sull’etnia degli attori in modo da restare il più fedeli possibile all’aspetto dei personaggi nel manga.

