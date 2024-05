Studio Ghibli: Hayao Miyazaki parla della sua segreta rivalità

Hayao Miyazaki non ha bisogno di presentazioni visto che parliamo del co-fondatore dello Studio Ghibli, che ha lasciato un’eredità notevole dopo i suoi anni di successo nel mondo degli anime. Nel corso degli anni, Miyazaki ha realizzato alcuni dei migliori film di sempre e quello più recente avrebbe dovuto porre fine alla sua carriera. Ma in una recente intervista, il figlio del famoso regista ha ammesso che Miyazaki vede ancora gli animatori vecchi e nuovi come rivali nel settore.

Prendendo parte al Festival di Cannes, Goro Miyazaki ha parlato con la stampa, prima di ritirare uno dei premi dell’evento per Studio Ghibli. E in questa occasione il regista ha parlato dell’attuale mentalità di Hayao Miyazaki. Ed è così che ha Goro ha detto che suo padre lavora come se dovesse vincere una rivalità.

“Anche alla sua età, considera rivali tutti gli altri animatori intorno a lui. Non importa se sono più giovani di lui, se sono persone che lo hanno supportato nel suo lavoro come membri del suo staff o se sono persone che lavorano per Ghibli o altri studi” ha condiviso Goro Miyazaki. Il figlio del famoso e amato regista giapponese ha aggiunto che se sono animatori allora sono rivali, tutti quanti. E dato che sono tutti suoi rivali, non parlerà loro delle sue idee finché non avrà capito bene i dettagli per poter poi rivelare tutto.

Chiaramente, la famosa leggenda dello Studio Ghibli ha gli occhi aperti sulla concorrenza. Un gran numero di animatori oggi sono entrati nel settore grazie a Miyazaki, ma il regista non lascia che la sua eredità offuschi il suo giudizio. Quando si tratta di concorrenza, Hayao Miyazaki ha dimostrato di aver sempre avuto la meglio aggiudicandosi anche premi molto importanti. Per questo non ha intenzione di rinunciare al suo posto al vertice per nessuno. Queste parole di Goro Miyazaki trovano riscontro nell’ultimo grande successo di Studio Ghibli, che si è aggiudicato sia l’Oscar che il Golden Globe per il miglior film d’animazione con Il Ragazzo e l’Airone.

Fonte – Comicbook