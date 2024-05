Tra le uscite DC targate Panini del 23 maggio 2024 si segnale l’esordio della nuova serie di Birds of Prey, di Kelly Thompson e Leonardo Romero, acclamatissima da pubblico e critica negli States.

Inoltre arriva, insieme alla nuova edizione del 20°, il 24° ed ultimo volume di Fables, che conclude il ciclo reprise della serie cult degli anni Duemila.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 23 maggio 2024.

Le uscite DC Panini del 23 maggio 2024

Superman 9

Superman 62

6,00 €

Contiene: Superman (2023) #6/7

Superman e Superboy contro un nuovo, invincibile nemico: l’Incatenato!

E poi un incredibile faccia a faccia: la famiglia Kent incontra la famiglia Luthor!

Ma il vero terrore arriva dallo spazio profondo!

Tutto questo e molto altro in Catene, la nuova supersaga della squadra Superman-Luthor!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 16

Batman/Superman 47

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #16

I Migliori del mondo contro le I.A.!

Tutte le macchine senzienti dell’Universo DC si sono unite a Newmazo per lanciare un attacco globale…

…e Batman, Superman, Robin e Metamorpho sono del tutto impreparati all’assalto!

Con milioni di vite in pericolo, i nostri eroi devono trovare un modo per staccare la spina prima che sia troppo tardi.

Birds of Prey 1

Come Uccidono le Brave Ragazze

DC Collection

21,00 €

Contiene: Birds of Prey (2023) #1/6

Ogni missione è importante. Ogni vita salvata è un miracolo. Ma stavolta è una questione personale.

Dinah Lance è una delle combattenti più forti dell’Universo DC e, grazie al suo urlo sonico, un nemico temibile in qualsiasi scenario… ma a volte anche Black Canary ha bisogno di aiuto.

Di fronte a una missione personale affidatale da un nuovo misterioso alleato e contro ogni probabilità, riformerà le Birds of Prey con un gruppo di donne senza rivali: Cassandra Cain, Big Barda, Zealot e Harley Quinn.

Kelly Thompson (Black Widow) fa il suo esordio nell’Universo DC!

Batman: Shadow of the Bat 1

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Batman: Shadow of the Bat (1992) #1/12

Lo storico ciclo di storie firmate da Alan Grant che ha ridefinito Batman, raccolto in una serie di corposi volumi cartonati!

Gotham è una metropoli in continuo mutamento: tutto cambia e si evolve, anche l’Arkham Asylum!

A guidare il nuovo manicomio è Jeremiah Arkham, figlio dell’originale fondatore e perennemente sull’orlo della follia.

Il Cavaliere Oscuro è stato da poco rinchiuso con l’accusa di aver ucciso un poliziotto. Riuscirà Jeremiah a curarlo?

Mondi in Guerra 2

DC Eventi

30,00 €

Contiene: Wonder Woman (1987) #172/173, Superman (1987) #173, Young Justice (1999) #36, Adventures of Superman (1987) #595, Impulse (1995) #77, Superboy (1994) #91, Superman: The Man of Steel (1991) #117, Action Comics (1931) #782, Worlds Finest: Our Worlds at War (2001) #1

La battaglia contro Imperiex, la terrificante incarnazione cosmica dell’entropia, impazza nello spazio profondo.

Superman e i suoi alleati dovranno fare carte false per evitare l’assoluto annichilimento del Multiverso!

È giunto il momento dello scontro finale con un nemico che non è stato sconfitto nemmeno da pesi massimi come Doomsday e Darkseid…

Disegnatori e sceneggiatori del calibro di Jeph Loeb, Ed McGuinness, Joe Casey, Doug Mahnke e Phil Jimenez portano a conclusione uno degli eventi DC più seminali e complessi di sempre!

The Witching Hour: L’Ora delle Streghe

Dc Black Label Deluxe

23,00 €

Contiene: The Witching Hour (1999) #1/3

Torna, in un elegante cartonato, un’intramontabile miniserie dark/ horror uscita alle soglie del 2000.

Nel centro di Manhattan, la misteriosa Amanda Collins dà alle persone che incontra il suo biglietto da visita completamente bianco e la possibilità di cambiare per sempre le loro vite…

Ma quando la luna è piena e alta nel cielo e l’ora delle streghe è vicina, scagliare un incantesimo ha sempre un prezzo molto alto.

Jeph Loeb e Chris Bachalo firmano un gioiello narrativo che parla di magia, peccato e redenzione.

Batman: Detective Comics di Peter J. Tomasi

DC Omnibus

94,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #994/1016, #1018/1033, Detective Comics (2011) #27, Detective Comics Annual (2018) #2/3, Batman: Pennyworth R.I.P (2020) #1

Alfred Pennyworth è stato attaccato a Villa Wayne!

Qualcuno sta dando la caccia alle persone più vicine a Batman. Un omicidio all’acquario di Gotham viene inscenato per ricordare la morte di Thomas e Martha Wayne, con tanto di perle e manifesto cinematografico.

In quale modo questo delitto si collega alla misteriosa creatura che attacca la dottoressa Leslie Thompkins e che sembra voler dichiarare guerra al Pipistrello?

Il ciclo di storie firmato dall’eccezionale sceneggiatore Peter J. Tomasi raccolto in un unico, incredibile Omnibus!

Fables 20

Camelot

DC Black Label Hits

22,00 €

Contiene: Fables (2002) #130/140

Gli abitanti di Favolandia stanno soffrendo. Le cicatrici causate dallo scontro con il Signore Oscuro non si sono ancora rimarginate e la famiglia Wolf ha subito un grave attacco.

Rosa Rossa, l’impavida sorella di Bianca Neve, si prepara a far rivivere il mito di Camelot e a donare alle Fiabe esuli di New York l’eroismo di cui hanno bisogno.

Ma cosa succederà quando Rosa risveglierà dei poteri che non riuscirà a controllare?

Bill Willingham e Mark Buckingham sono pronti a farci rivivere le suggestioni delle leggende arturiane in una storia dal sapore epico!

Fables 24

La Foresta Nera – Parte Due

16,00 €

Contiene: Fables (2002) #157/162

Bill Willingham (Batman) e Mark Buckingham (Sandman) presentano la conclusione della storia che ha riportato in scena i protagonisti di Fables…

…la serie pluripremiata che nei primi anni Duemila reinventò i personaggi delle fiabe in modo sorprendente!

Luca Wolf e Bianca Neve sanno che i loro figli hanno il potenziale per diventare dei grandi eroi, ma cosa succederà quando lei rivelerà al marito un segreto inconfessabile?

Inoltre il temibile Peter Pan sta per scontrarsi con i Cuccioli, un confronto che creerà molto dolore ed enormi cicatrici!