Il ritorno di Fables dopo sette anni di pausa

La DC Comics ha annunciato il ritorno di Fables, la serie fantasy moderna di Bill Willingham dopo una pausa delle pubblicazioni durata quasi sette anni.

Fables tornerà infatti questo maggio con Fables # 151, e insieme al ritorno di volti familiari come Luca Wolf (il LUpo CAttivo, in originale Big Bad “Bigby” Wolf), Bianca Neve e Rosa Rossa, ci sarà un volto nuovo- e un nuovo mistero.

Il “grande cattivo” originale di Fables, serie che esordì nel 2002 sotto l’etichetta Vertigo, era un misterioso cattivo noto come l’Avversario, poi rivelatosi essere Geppetto dalla favola di Pinocchio. Ma nella descrizione di Fables #151, si scopre che c’è un nuovo avversario all’orizzonte.

La DC non rivela chi possa essere, ma si dice che sia “leggendario” e che “ha in programma di vendicarsi di Geppetto per il pasticcio che è stato fatto a Manhattan”.

Fables # 151 è l’inizio di un arco narrativo in 12 parti, “The Black Forest” ideato dello scrittore/creatore della serie originale Bill Willingham insieme agli artisti più memorabili della serie: Mark Buckingham e Steve Leialoha.

La DC e Willingham hanno preparato la strada al ritorno di Fables con Batman vs. Bigby! A Wolf in Gotham, una miniserie in corso di pubblicazione che rappresenta un crossover tra l’universo di Fables e il DCU.

Il ritorno di Fables coincide con la recente pubblicazione da parte della DC della serie originale in un nuovo formato: Fables Compendium Volume 1 è uscito nel 2020, con due volumi successivi nel 2022.

In Italia, Panini Comics ha iniziato la ristampa dell’intera serie l’anno scorso, con una serie di volumi sotto l’etichetta DC Black Label Hits, arrivato alla quinta uscita. L’intera serie, prima del nuovo corso, dovrebbe essere raccolta in un totale di 23 volumi (già pubblicati in Italia da Magic Press, Planeta de Agostini e Lion Comics).

La serie ha avuto anche innumerevoli spin-off nel corso degli anni, tra cui ricordiamo Jack Of Fables, Fairest e Il Lupo tra Noi.