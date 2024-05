Studio Ghibli: tre film anime per la prima volta al cinema a luglio

Un mondo di sogni animati, la rassegna promossa da Lucky Red che riporta al cinema i film dello Studio Ghibli, dopo il successo del 2022 e 2023, torna anche nel 2024.

Luglio sarà il mese dedicato a quattro film, questa volta diretti da Isao Takahata, il co-fondatore dello Studio e mentore del Maestro Hayao Miyazaki, vincitore dell’Oscar per il ritorno alla regia dopo un decennio con Il ragazzo e l’airone. Tre i film precedente usciti solamente in home video e ora per la prima volta sul grande schermo.

Un mondo di sogni animati: la programmazione 2024

Si inizia dal 4 al 10 luglio con Pioggia di ricordi (1991). Un film anime importante per l’originalità della tematica proposta, ovvero la vita sentimentale di una trentenne che lavora in ufficio. Un dramma realistico scritto per gli adulti e principalmente per un pubblico femminile. Fu il film giapponese campione d’incassi di quell’anno. In Italia, a parte un’anteprima speciale a Lucca Comics and Games, è uscito direttamente in home video. Questa sarà la prima volta per poterlo gustare sul grande schermo.

Si prosegue dall’11 al 17 luglio con Pom Poko (1994). Ovvero la guerra dei tanuki del periodo Heisei in un lungometraggio che narra della lotta dei tanuki per riconquistare la collina di Tama, nei pressi di Tokyo, strappata agli animali per farne un quartiere residenziale. La tematica ambientalista e di ritorno alla natura tanto cara ai due Maestri ritorna. Anche in questo caso sarà la prima volta al cinema.

Dal 18 al 24 luglio arrivano I miei vicini Yamada (1999). Il film è basato sul manga yonkoma Nono-chan e in Italia è stato distribuito direttamente in home video nel 2016 da Lucky Red. Un unicum, sia a livello di storia che di animazione, per la rappresentazione delle vicende quotidiane di una famiglia come tutte le altre, non solo giapponese.

Chiude la rassegna dal 25 al 31 luglio un titolo che in questo caso torna al cinema La storia della Principessa Splendente (2013) ultima regia di Isao Takahata prima della morte nel 2018. Basato sull’antico racconto popolare giapponese Taketori monogatari, il film fu presentato in anteprima mondiale nel programma della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes e in Italia al Lucca Comics and Games. Fu candidato all’Oscar 2015 come Miglior Film d’Animazione.