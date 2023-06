Studio Ghibli: torna la rassegna Lucky Red al cinema

Dopo il successo dello scorso anno, come promesso da Lucky Red, e in attesa del nuovo film di Hayao Miyazaki, torna in sala la rassegna “Un mondo di sogni animati” dedicata ai film dello Studio Ghibli. Questa volta saranno proposti cinque film del Maestro dell’animazione giapponese.

Dal 6 luglio al 30 agosto arriveranno sul grande schermo Ponyo sulla scogliera, Kiki – Consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento.

Un appuntamento attesissimo dagli appassionati che la scorsa estate hanno affollato le sale cinematografiche per seguire la prima edizione della rassegna che ha totalizzato oltre 1 milione di Euro di incasso.

I titoli della scorsa estate erano stati: La città incantata (€ 299.248 – 47.061 presenze), Principessa Mononoke (€ 183.855 – 29.445 presenze), Nausicaä della Valle del Vento (€ 117.751 – pres. 19.115), Porco Rosso (€ 170.223 -27.014 presenze) e Il castello errante di Howl (€ 275.535 – 43.330 presenze).

Studio Ghibli: i titoli della rassegna 2023 di Lucky Red

L’estate Studio Ghibli non può che iniziare con la più amata pesciolina rossa: Ponyo sulla scogliera, al cinema dal 6 al 12 luglio, che proprio quest’anno compie 15 anni!

Si continua dal 13 al 19 luglio con una maldestra strega e una gatto di nome Jiji: Kiki – Consegne a domicilio, film tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono.

Dal 27 luglio al 2 agosto è la volta de Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come “Miglior film d’animazione”.

Festeggia il 35° anniversario dall’uscita in Giappone l’immancabile Il mio vicino Totoro, che sarà in sala dal 10 al 16 agosto.

Chiude la rassegna il candidato al Premio Oscar Miglior Film d’Animazione Si alza il vento, al cinema dal 24 al 30 agosto.

L’elenco delle sale sarà presto disponibile su www.studioghibli.it

Intanto in Giappone è atteso per il 14 luglio il nuovo film di Hayao Miyazaki How Do You Live, per il quale è stato scelto di non promulgare né trailer né altro prima dell’uscita, se non un criptico poster. Da noi non c’è ancora una data di uscita nei cinema italiani.