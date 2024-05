Tra le uscite Marvel targate Panini del 23 maggio 2024 troviamo l’inizio della fase finale dell’era krakoana degli X-Men, con Fall of The House of X 1 e la trasformazione di Immortal X-Men in X-Men: Forever. La saga coinvolge direttamente anche X-Men, ovviamente, mentre Wolverine è coinvolto nella Sabretooth War e X-Force si prepara alla resa dei conti finale con Bestia.

Continua inoltre la saga Gang War con un volume che raccoglie i tie-in relativi al sindaco di New York, Luke Cage, e a Shang-Chi, e arriva il secondo numero di Spider-Boy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 23 maggio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 23 maggio 2024

Fall of the House of X 1

6,90 €

Contiene: Fall of the House of X (2024) #1, Rise of the House of X (2024) #1

È l’inizio della fine!

Gli X-Men contro Orchis fino alla morte!

Inizia il processo di Ciclope, e gli Uomini-X sono pronti a salvarlo!

Nel frattempo, Charles Xavier ha un altro piano che ci porterà dieci anni nel futuro!

X-Men 32

Gli Incredibili X-Men 413

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #30, Dead X-Men (2024) #1

Per ottenere l’arma necessaria a sconfiggere Orchis, gli X-Men devono rivolgersi all’Alto Evoluzionario!

Con una storia extra long, prende il via Dead X-Men!

Ma chi sono gli X-Men Morti? Come sono tornati in vita? E qual è la loro missione?

Disegni del fan favourite Phil Noto!

X-Men Forever 1

Immortal X-Men 23

5,00 €

Contiene: Resurrection of Magneto (2024) #1

Dalle ceneri di Immortal X-Men nasce X-Men Forever, che risolverà molti punti in sospeso!

Facciamo ritorno su Arakko, da Tempesta, con un lungo e pericoloso viaggio nell’aldilà!

È forse il preludio al ritorno di Magneto?

Testi di Al “Immortal Hulk” Ewing!

Wolverine 44

Wolverine 448

6,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #41/42

Inizia Sabretooth War e per Logan niente sarà più come prima!

Una nuova e sanguinosa mini-saga che è stata definita la storia di Wolverine più violenta di sempre!

Ancora una volta, Sabretooth contro l’artigliato canadese…

…e la scia di sangue sarà terrificante!

X-Force 45

X-Force 49

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #48

Nella nuova base di X-Force c’è un intruso grosso e peloso.

Hank “Bestia” McCoy è tornato, e per la squadra sono guai!

Wolverine è in cerca di vendetta, ovviamente…

…ma la brillante Sage ha un piano di riserva!

Spider-Boy 2

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #2

È Natale e tutti sono più buoni… andate a dirlo a Taskmaster!

Il primo incontro tra il nuovo Ragno e l’originale Capitan America!

L’Uomo Palloncino minaccia la parata natalizia! E per fermarlo, chi meglio di Squirrel Girl?

Nuove rivelazioni sul passato di Bailey “SpiderBoy” Briggs!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 65

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #259/262

Continua la saga Dissoluzione e rinascita, che ha rivoluzionato gli X-Men!

Ma cosa è successo a Colosso? E che ci fa nella società razzista di Genosha?

Missione a Madripoor per Wolverine, Jubilee e la “nuova” Psylocke!

Quattro storie memorabili firmate da Chris Claremont, Marc Silvestri e Kieron Dwyer!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 40

4,90 €

Contiene: Spider-Man (1990) #89, Spectacular Spider-Man (1976) #255, Sensational Spider-Man (1996) #26

Caccia al Ragno si conclude qui, ma le cose non si mettono affatto bene per Spider-Man!

Il Tessiragnatele è infatti tra l’incudine e il martello, anzi… tra Punisher e Mitraglia!

Entra in gioco anche il nuovo Goblin, e non sembra proprio aver simpatia per Norman Osborn!

Possibile che questa sia la fine dell’Uomo Ragno per come lo conosciamo?

Gang War: Luke Cage & le Letali Tecniche del Kung Fu

17,00 €

Contiene: Luke Cage: Gang War (2023) #1/4, Deadly Hands of Kung Fu: Gang War (2023) #1/3

Super eroi e signori del crimine in un conflitto mortale!

Sulla scia della legge anti-vigilanti, Luke Cage sta cercando di salvare la città da dietro una scrivania, ma un incontro con il vecchio amico Danny Rand gli ricorda i bei tempi in cui i problemi potevano essere risolti a suon di pugni.

La posta in gioco costringerà Shang-Chi a giurare di proteggere Chinatown e a sfruttare l’opportunità di eliminare i più grandi rivali della Società delle Cinque Armi!

Un capitolo dell’evento che sta sconvolgendo la vita di Spider-Man!

Miles Morales: Spider-Man 6

Tutti gli Occhi su di Me

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2018) #29/32, Miles Morales: Spider-Man Annual (2021) #1

Miles è alle prese con le conseguenze della sua personalissima Saga del clone…

…e ben presto scoprirà che la vicenda ha lasciato una traccia indelebile anche sulle persone che ama!

Troverà forse consolazione nella relazione nata con la straordinaria Storno?

Infine, il grande ritorno della minaccia nota come Taskmaster!

Moon Knight: Nascita e Morte

Marvel Deluxe

35,00 €

Contiene: Moon Knight (2016) #1/14

Nei panni di Moon Knight, Marc Spector (alias Jake Lockley, alias Steven Grant) ha combattuto il crimine per anni… oppure no?

Risvegliatosi in un ospedale psichiatrico senza alcun potere e con anni di documentazione medica a sancirne la salute mentale incrinata, Spector è costretto a rimettere in discussione tutto ciò che sa della sua – o meglio, delle sue – identità.

Evidentemente, c’è qualcosa che non va… e quel qualcosa potrebbe essere Marc stesso!

Per la prima volta in un unico volume, una delle saghe più amate e importanti del Cavaliere Lunare, firmata da uno degli scrittori più originali della sua generazione, Jeff Lemire, e illustrata da un talentuoso team guidato dal fuoriclasse Greg Smallwood.

Dottor Destino: Il Libro di Destino

Marvel Omnibus

104,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #5/6, #39/40, #236, #246/247, #258/260, #350, #352, #358 Fantastic Four Annual (1963) #2, Amazing Spider-Man (1963) #5, Marvel Super-Heroes (1967) #20, Giant-Size Super-Villain Team-Up (1975) #1/2, Super-Villain Team-Up (1975) #13/14, Champions (1975) #16, Amazing Spider-Man Annual (1964) #14, Uncanny X-Men (1981) #145/147, Iron Man (1968) #149/150, Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #10/12, Marvel Graphic Novel: Emperor Doom, Marvel Graphic Novel: Doctor Strange and Doctor Doom – Triumph and Torment, Fantastic Four (1998) #67/70, #500, Fantastic Four Special (2005) #1, Books of Doom (2005) #1/6, Astonishing Tales (1970) #1/3, #6/8, #Marvel Double-Shot (2003) #2

Inchinatevi davanti al monarca di Latveria, la mente più brillante che il mondo abbia mai conosciuto, il vostro unico e solo signore… il Dottor Destino!

Sessanta anni dopo il suo primo scontro con gli odiati Fantastici Quattro…

…resta il più grande criminale che sia mai apparso nei fumetti!

Questo titanico volume raccoglie i suoi trionfi più grandi e le sue sconfitte più cocenti!