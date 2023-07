Gang War, il nuovo evento Marvel che parte dalle pagine di Spider-Man

Annunciato nel corso della San Diego Comic-Con, il prossimo evento Marvel sarà Gang War, una saga che nasce sulle pagine di Amazing Spider-Man e coinvolgerà un buon numero di eroi urbani di New York.

Ogni anno, il panel Marvel: Next Big Thing è uno dei momenti più attesi della San Diego Comic-Con, perché è qui che i fan si riuniscono per conoscere le saghe più monumentali in arrivo nell’Universo Marvel. Il San Diego Comic-Con 2023 non è stato diverso: l’editor in chief della Marvel Comics C.B. Cebulski e l’executive editor Nick Lowe si sono uniti al senio editor Jordan D. White, all’editor Sarah Brunstad, allo scrittore di Amazing Spider-Man Zeb Wells, agli scrittori di Guardians of the Galaxy Collin Kelly e Jackson Lanzing, allo scrittore di X-Men Gerry Duggan e al co-sceneggiatore di Ms Marvel: The New Mutant Sabir Pirzada, per fornire una serie di annunci entusiasmanti, tra cui la rivelazione della prossima pietra miliare dell’epopea crossover Marvel Comics: GANG WAR!

💥 Amazing Spider-Man #38 Can Spider-Man and Rek-Rap both survive the repulsive Repo? The last issue of ‘Amazing Spider-Man’ before ‘Gang War’! pic.twitter.com/ShsHvy0rIB — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2023

Originatosi nella serie di successo di Zeb Wells e John Romita Jr. Amazing Spider-Man, GANG WAR vedrà scoppiare una guerra tra i signori delle gang di New York City, causando il caos in tutta la Grande Mela.

💥 Luke Cage: Gang War #1 In the wake of the Anti-Vigilante Act, Luke has been trying to save the city from behind a desk. But as New York descends into a Gang War, Luke must use every power he has to protect the innocent and save his city! pic.twitter.com/F557WnR3TC — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2023

I cattivi combattono i cattivi. I criminali combattono i criminali. Hobgoblin, Mr. Negative, il Gufo, Shotgun, Diamondback, A.I.M., Hydra e altri ancora combattono tra loro per la supremazia di New York. Per Peter Parker, “andare in pattuglia” non è abbastanza… e dichiara la sua guerra al super-crimine.

💥 Miles Morales: Spider-Man #12 Spider-Man is on the hunt for a new foe before they sink their fangs into Miles’ best friends. Only Blade and Bloodline may know the villain’s secrets – but are the vampire hunters keeping secrets of their own? And what is Hobgoblin scheming? pic.twitter.com/HMe8MtdA3D — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2023

È il Generale Spidey a guidare un gruppo di eroi che comprende il collega Miles Morales, She-Hulk, Daredevil e Spider-Woman. Il loro obiettivo: sconfiggere le super-gang in meno di 48 ore. Ma cosa ne pensano il sindaco Luke Cage, date le forti leggi anti-vigilanti della città? Ed è da scommettere sul coinvolgimento della nuova Jackpot? E Shang-Chi sarà un amico o un nemico? È meglio che tutti lo capiscano prima che due classici cattivi facciano il loro ritorno!

💥 Miles Morales: Spider-Man #13 New York is under siege as Super Villains and criminal gangs carve the city up like pie. Miles Morales’ job? Save all of Brooklyn from destruction! But he can’t do it alone – the most unlikely super-allies will rise on BOTH sides of the war. pic.twitter.com/AdjaOdwgqF — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2023

Grandi cose si stanno preparando, e le battaglie si riverseranno sulle pagine delle serie regolari Amazing Spider-Man e Miles Morales: Spider-Man, oltre che sulle nuove miniserie in uscita a novembre e dicembre!

💥 Miles Morales: Spider-Man #14 The Prowler joins the fight. But is he a friend or foe in the Gang War? pic.twitter.com/3h8dbHYQYc — Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2023

Ecco di seguito l’elenco dei numeri preludio, intitolati GANG WAR: FIRST STRIKE, e delle puntate iniziali di GANG WAR!

Le serie coinvolte nei primi mesi saranno quindi:

Amazing Spider-Man: Gang War First Strike (one-shot, di Zeb Wells e Joey Vasquez)

Amazing Spider-Man (serie regolare, di Zeb Wells, John Romita Jr, Ed McGuiness)

Miles Morales (serie regolare, di Cody Ziglar, Partha Pratim e Federico Vicentini)

Luke Cage: Gang War (miniserie di 4 numeri, di Rodney Barnes e Ramon Bachs)

Spider-Woman: Gang War (miniserie di 4 numeri, di Steve Foxe e Carola Borelli)

Deadly Hands of Kung-Fu: Gang War (miniserie di 3 numeri, di Greg Pak e un disegnatore da annunciare)

Daredevil: Gang War (miniserie di 4 numeri, di Erica Schultz e Sergio Davila)