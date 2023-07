Superior Spider-Man: dopo il decennale una nuova serie regolare

Pochi giorni dopo l’annuncio dello speciale per il decennale di Superior Spider-Man, la Marvel ha annunciato nel corso della San Diego Comic-Con una nuova serie regolare dedicata al personaggio.

Dopo lo speciale one-shot Superior Spider-Man Returns di ottobre, lo scrittore Dan Slott e l’artista Mark Bagley si riuniranno per una nuova serie regolare di Superior Spider-Man!

