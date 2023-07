Il ritorno di Superior Spider-Man per il decennale

Dopo il teaser apparso sui social la scorsa settimana, la Marvel ha annunciato i piani per il ritorno di Superior Spider-Man, che avviene in occasione del decennale della controversa saga che ha visto il Dottor Octopus prendere possesso del corpo di Peter Parker.

Lo storico team di autore ragneschi che ha ridefinito Amazing Spider-Man si riunisce per celebrare il 10° anniversario della storia di Spider-Man più monumentale e sconvolgente di una generazione in Superior Spider-Man Returns #1!

This fall, @DanSlott will return to the smarter, stronger, and superior wall-crawler in ‘Superior Spider-Man’. 🕸️ More info swinging in soon. pic.twitter.com/qoaOXPnfVY — Spider-Man (@SpiderMan) June 3, 2023

I creatori di Superior Spidey Dan Slott e Ryan Stegman saranno affiancati dagli artisti superstar Mark Bagley, Giuseppe Camuncoli e Humberto Ramos per offrire una storia di Spider-Man SUPERIORE a tutte le altre in questo one-shot di dimensioni gigantesche.

L’era di Superior Spider-Man, iniziata quando un morente Dottor Octopus ha scambiato la sua mente con il corpo di Peter Parker, è stata un grande successo per i fan nel 2013. Determinato a dimostrare di essere migliore in ogni singolo aspetto, Doc Ock si è fatto strada in modo spietato nella leggendaria galleria di avversari di Spider-Man, scioccando i colleghi eroi con il suo approccio violento alla lotta al crimine prima di imparare dure lezioni sulle grandi responsabilità. Doc Ock ne ha avuto abbastanza dello stile di vita della testa di ragnatela o è pronto a scambiare le sue braccia di metallo per tornare a essere il supereroe più intelligente e forte dell’Universo Marvel?

L’editor delle serie ragnesche Nick Lowe ha dichiarato:

“Una serie iniziata con polemiche si è conclusa con un plauso quasi universale. Quindi eravamo super eccitati di riunire le persone che hanno reso Superior Spider-Man la serie storica che è stata!!!”.

Lo sceneggiatore Dan Slott ha voluto solleticare la curiosità dei lettori sulle modalità del ritorno del personaggio: