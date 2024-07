A te la scelta | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-07-01T07:00:41+02:00 Un albo illustrato tutto da scoprire, come le tante scelte che incontriamo nel corso della nostra vita, dalle più piccole a quelle più grandi. Le bellissime illustrazioni, perfettamente intessute nei giochi cartotecnici e il testo semplice e immediato la rendono una lettura piacevole e coinvolgente. Testi: Denis Peiron Illustrazioni: Hélène Druvert Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Genere: Interattivo Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 28 pp. Formato: 21,7×30,6 cm, Cartonato Uscita: Dicembre 2023 Prezzo: 23 €

La crescita è un processo naturale che ogni essere vivente attraversa durante la vita. In A te la scelta troviamo proprio una storia che parla di un percorso fatto di scelte. Un albo scritto da Denis Peiron, illustrato da Hélène Druvert, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini nel dicembre 2023. La prima edizione del libro è francese dal nome Framboise ou citron? A toi de choisir! pubblicata da Saltimbanque Editions, nell’ottobre 2023.

In questo albo illustrato troviamo un viaggio all’interno delle scelte. Ad ognuno di noi è capitato di dover fare una scelta. Ce ne sono tantissime da fare ogni giorno. Da quelle più semplici, prese in un batter d’occho e di cui neanche ci rendiamo conto di prenderle. A quelle più complesse e difficili da ponderare attentamente prima. Proprio perché ogni scelta apre a tante diverse possibilità. Questo libro rende questo intrigo di tante scelte un dedalo di illustrazioni ed elementi cartotecnici come pop-up, alette e sagome intagliate. La progressione delle scelte è da quelle più semplici e quotidiane a quelle più complesse e formative per la vita di chiunque. Il tutto affrontato con leggerezza e allegria.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Hélène Druvert con Franco Cosimo Panini ha già pubblicato il suo grande successo editoriale Così come sono. In questo nuovo libro invece si destreggia abilmente in un progetto molto più complesso. Ma riesce a farlo in maniera semplice, accattivante ed espressiva. Troviamo infatti un testo molto semplice ma ricco di significati e interpretazioni. Un prezioso spunto per poter affrontare il discorso delle scelte, piccole e grandi, che poi plasmano e costruiscono l’identità di tutti gli individui. L’andamento narrativo è un crescendo. Si parte dalle scelte più semplici a quelle più complesse e importanti. Il tutto narrato in maniera poetica e dolce senza forzature o complessità eccessive. La lettura risulta quindi essere piacevole e scorrevole, e ancor più accattivante grazie alle diverse finestre e aperture su cui ci si affaccia con curiosità crescente.

Per quanto riguarda le illustrazioni, queste riempiono ogni pagina giocando con i diversi intagli della carta per realizzare gli effetti cartotecnici. Tutti i colori sono netti, brillanti e con una leggera patina che dona al colpo d’occhio un piacevole effetto retrò. Dal punto di vista grafico ogni pagina di questo libro è una gioia stuzzicante per gli occhi. Pur nell’essenzialità del segno e del colore, l’insieme delle illustrazioni lascia sempre piacevolmente sorpreso il lettore. Ne risulta infatti un colpo d’occhio sempre ben equilibrato, con uno stile essenziale ma fresco e dinamico. La dinamicità poi è resa ancor più efficace proprio dalla natura stessa del libro, cioè pop-up.

Franco Cosimo Panini è molto probabilmente una delle case editrici italiane col più alto livello qualitativo per quanto riguarda la confezione dei suoi volumi. In questo, in particolare, notiamo l’ottima qualità del lavoro cartotecnico per realizzare porte, finestre, pop-up, alette e altre sagome intagliate. In alcuni casi si riesce davvero sbalorditi di fronte a questi intagli. Il tutto realizzato con una carta logicamente molto più pesante, e doppia, rispetto a quella cui siamo abituati con gli altri albi illustrati. La qualità del confezionamento non si ferma ovviamente qui. Anche la qualità della stampa è eccellente e rende i colori dell’illustrato brillanti, vivi e ben contrastati.

Conclusione – A te la scelta

A te la scelta è un albo che racconta in maniera leggera e poetica la vasta gamma di scelte che dobbiamo prendere nel corso della nostra vita, e in particolare, da piccoli. La progressione del libro segue passo passo l’evoluzione della crescita bambino e la complessità delle scelte che andrà a prendere. Il testo e le illustrazioni magnificamente incastonate nei giochi cartotecnici, riescono a coinvolgere nella lettura e al contempo a mostrare in maniera poetica come alcune scelte siano fondamentali, non solo per noi stessi, ma anche per chi ci circonda.

In conclusione, A te la scelta è un albo illustrato assolutamente consigliato per i bambini che si trovano di fronte alle loro prime scelte. Da quelle semplici e quotidiane a quelle che potrebbero metterli in maggior difficoltà. Un modo sano ed intelligente di entrare in punta di piedi alla scoperta del complesso mondo di scelte che ognuno deve prendere. Una lettura adatta anche gli adulti che possono così guidare i più piccoli in questo importante e affascinante viaggio .