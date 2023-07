Hallows’ Eve: ad Halloween una nuova avventura dell’anti-eroina

Nata nel corso della saga Dark Web, Hallows’ Eve è la nuova identità di Janine Godbe, la ragazza di Ben Reilly, clone di Spider-Man degenerato e diventato il cattivo Chasm.

Al termine del crossover questa nuova antieroina dotata di maschere di Halloween magiche è stata protagonista di una miniserie in cinque numeri di Erica Schultz e Michael Dowling, e quindi la stessa Schultz ha continuato a scriverne le avventure, nello specifico in Amazing Spider-Man Annual in uscita ad agosto, per i disegni di Julian Shaw.

The ghosts of ‘Dark Web’ will continue to haunt Peter Parker. Hallows’ Eve makes her move in ‘Amazing Spider-Man Annual’ #1 this summer. 🎭

Find out more now: https://t.co/71PrV9blWn pic.twitter.com/iDEP5ht7w1

— Spider-Man (@SpiderMan) May 3, 2023