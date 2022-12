Cosa attende Spider-Man nel 2023

Si conclude un anno particolarmente intenso per Spider-Man, ma il 2023 si preannuncia ugualmente ricco di avvenimenti e sconvolgimenti per il personaggio portabandiera della Marvel, a partire dalla saga attualmente in corso di svolgimento negli USA: Dark Web.

Amazing Spider-Man nel 2023: Dark Web, Gatta Nera e le risposte a lungo attese

Nel corso del 2022 abbiamo assistito alla conclusione della saga Beyond, nella quale il clone di Peter Parker, Ben Reilly, è passato dall’essere uno Spider-Man sostituto (sponsorizzato dalla losca Beyond Corporation) ad essere l’ultimo esponente della ricca galleria di amici di Peter trasformatisi in sue nemesi.

A seguito della rimozione delle sue memorie fondanti da parte della Beyond Corporation e alla sua esposizione a pericolose energie transdimensionali, Ben ha adottato l’identità di Chasm (baratro, abisso) e il proposito di strappare a Peter quelle memorie che ritiene sue.

Dark Web: un deja-vu di Inferno con Ben Reilly al centro

Preannunciata dalla storia apparsa a maggio nel Free Comic Book Day Spider-Man/Venom, Dark Web è un crossover che coinvolge anche gli X-Men, Venom e Ms. Marvel. La storia, che arriverà in Italia nel 2023 inoltrato, vede Spider-Man immerso in una nuova invasione demoniaca di New York, dovuta all’alleanza di Ben con Madeleyne Pryor, clone di Jean Grey degli X-Men recentemente diventata sovrana del Limbo sulle pagine di New Mutants. La saga vede anche l’esordio di un nuovo nemico di Spidey, Hallow’s Eve, che sarà poi protagonista di una miniserie di Erica Schultz e Michael Dowling a marzo.

Imposters!” “Clones!” “Empty husks!” They’ve heard it all before. Chasm and the Goblin Queen have their sights set on proving they are beyond reflections in ‘Amazing Spider-Man’ #14. 🕸️ The prelude to #DarkWeb is on sale tomorrow. pic.twitter.com/g8jv4hP0Gr — Spider-Man (@SpiderMan) November 22, 2022

Tra i tie-in di questa saga si contano anche le miniserie dedicate a Gold Goblin, ovvero al Norman Osborn redento che deve fare i conti con il suo passato criminale, e Mary Jane & Black Cat, scritta da Jed MacKay che continua così a portare avanti le avventure di Felicia Hardy, dopo la miniserie Iron Cat e lo special sempre in coppia con Mary Jane uscito nell’ambito della saga Beyond.

La situazione tra Felicia e Mary Jane ora però è molto cambiata rispetto a quello special: Mary Jane vive con un certo Paul e due bambini, mentre Felicia ha intrapreso una relazione con Peter Parker.

The embers of Inferno have been reignited, as Chasm and the Goblin Queen begin their attack. The sun is setting, dusk approaches. Who will be caught in the Dark Web? 🕸️ #MarvelNYCC pic.twitter.com/rTc1bzi4WN — Marvel Entertainment (@Marvel) October 8, 2022

Cosa ha fatto Peter?

Cosa è successo quindi tra Peter e Mary Jane? Lo scopriremo a febbraio 2023 sulle pagine di Amazing Spider-Man.

Una volta concluso il tour de force di Dark Web, di cui è autora anche dei due speciali iniziali e finali, Zeb Wells infatti si prenderà una pausa di un mese, durante il quale sarà sostituito ai testi di Amazing Spider-Man da Joe Kelly, che insieme a Terry Dodson realizzerà una storia in due parti con protagonista la Gatta Nera.

A marzo, 2023, con il ritorno del team regolare di Amazing Spider-Man formato da Zeb Wells e John Romita Jr, finalmente sarà rivelato COSA HA FATTO PETER nell’intervallo tra le ultime due serie.

L’evento, che è stato solo accennato, ha portato non solo alla separazione tra Peter e Mary Jane, ma anche al taglio dei rapporti tra Spider-Man e altri eroi come i Fantastici Quattro e gli Avengers. Negli ultimi tempi si è rivisto Peter al fianco di altri eroi, nel corso di A.X.E.: Judgment Day o durante il Gala Infernale ad esempio, e questo probabilmente è dovuto al fatto che è Peter che si è “rimesso in carreggiata” dopo gli eventi di quel giorno.

Le altre uscite legate a Spider-Man del 2023

Peter Parker è protagonista al momento di altre due miniserie in corso di svolgimento.

La prima, Deadly Neighborhood Spider-Man, scritta da Taboo dei Black Eyed Peas e da B-Real e disegnata da Juan Ferreyra, vede Peter protagonista di una trasferta “scientifica” in California che si trasforma in un’avventura mistica nel folklore nativo-americano, con il Demone Orso, classica spina nel fianco di Dani Moonstar dei New Mutants, come antagonista.

A revolutionary dark take on Spider-Man from writers @TabBep and @b_earlwriter and artist @juaneferreyra begins here! Welcome to the neighborhood. 🕷️ pic.twitter.com/ghXLVlSVIQ — Spider-Man (@SpiderMan) October 19, 2022

L’altra miniserie è scritta da J.M. DeMatteis, alla sua seconda mini consecutiva ambientata nel periodo della Saga del Clone, e disegnata da Eder Messias. Intitolata Spider-Man: The Lost Hunt vede Peter Parker, nel periodo in cui viveva a Portland senza poteri, dover fare i conti con le morti di Kraven il Cacciatore (di cui nel 2023 uscirà anche il film) e del figlio Vladimir, il Tetro Cacciatore. L’antagonista della serie è Gregor, amico di Kraven e mentore di Vladimir, personaggio che tra i vari sconvolgimenti avvenuti durante la Saga del Clone era stato “dimenticato” prima di apparire nuovamente sulle pagine di Ka-Zar.

Spider-Verse Unlimited

Nel corso del 2022 Spider-Man è stato protagonista anche di alcune serie nel formato Infinity Comic, ovvero a scorrimento verticale, disponibili su Marvel Unlimited. In seguito al successo di Spine-Tingling Spider-Man, (storia dai toni horror disegnata da Juan Ferreyra, che è tornato sul personaggio anche con Deadly Neighborhood Spider-Man) e di altre serie incentrate sul Tessiragnatele come Spider-Bot e Marvel Fairy Tales, è stata varata la serie settimanle Spider-Verse Unlimited, dal formato antologico che dedica cicli completi di storie a vari personaggi ragneschi.

Dopo la conclusione dell’ultimo ciclo dedicato a “Mayday” Parker, la Spider-Girl dell’universo MC2, il prossimo ciclo sarà dedicato a Ghost-Spider, alias Spider-Gwen, ovvero la Gwen Stacy di Terra-65 che sarà protagonista anche della miniserie Spider-Gwen: Shadow Clones, in cui dovrà affrontare suoi cloni modellati sui poteri dei Sinistri Sei.

Bring on the bad Gwens! 🕸️ Check out all of Peach Momoko’s new designs for ‘Spider-Gwen: Shadow Clones’ debuting this March: https://t.co/kVT5yNd0Hn (1/2) pic.twitter.com/8hA5kPG9E2 — Spider-Man (@SpiderMan) December 23, 2022

La fine dello Spider-Verse su Spider-Man e la nuova serie di Miles Morales

Le varie Spider-persone sparse per il multiverso, dopo varie mini come Spider-Punk, What If… Miles Morales, Spider-Gwen: Gwen-Verse e Silk, sono ritornate in scena in Edge of Spider-Verse, miniserie che ha introdotto la nuova serie regolare Spider-Man di Dan Slott e Mark Bagley.

Nel suo ciclo iniziale questa serie ha lanciato una nuova avventura con vari ragni provenienti dal Multiverso, nella saga che si propone di scrivere definitivamente la parola fine allo Spider-Verse. La saga ha già avuto alcuni momenti particolarmente sconvolgenti e sarà curioso vedere che status quo lascerà alla fine, dal momento che il concetto di Spider-Verse sarà nuovamente al centro dei nuovi film animati prodotti dalla Sony con protagonista Miles Morales, Spider-Man: Across the Spider-Verse (in uscita il 4 giugno) e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (che seguirà l’anno successivo).

Appare difficile che la Marvel abbandoni lo Spider-Verse nel caso di successo delle avventure cinematografiche di Miles Morales.

It’s how you wear the mask that matters. 🕷 Miles Morales returns in Spider-Man: Across the @SpiderVerse, exclusively in theaters June 2023. #SpiderVerse pic.twitter.com/u6F3owXYlR — Spider-Man (@SpiderMan) December 20, 2022

A proposito di Miles Morales, l’arrivo del nuovo team creativo composto da Cody Ziglar e Federico Vicentini ha coinciso con il rilancio della serie Miles Morales: Spider-Man con un nuovo numero 1. Le avventure di Miles continuano ad essere incentrate maggiormente sulla sfera più “di vicinato” rispetto a quelle di Peter Parker, cercando di riprendere le atmosfere più intime e familiari che da sempre fanno il il successo di Spider-Man.

“Those of us who were left behind are finally going to have our day in the sun, Miles Morales!” 🕷️ A new villain emerges in ‘Miles Morales: Spider-Man’ #1, on sale now. pic.twitter.com/8UPUaTeCcv — Spider-Man (@SpiderMan) December 12, 2022

Miles è anche co-protagonista della nuova miniserie indirizzata ad un pubblico giovane Peter Parker & Miles Morales: Spider-Men Double Trouble, che riprende la fortuna formula già sperimentata in passato con le coppie Spider-Man & Venom e Thor & Loki.