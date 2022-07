Novità da San Diego su Spider-Man: Gold Goblin e il crossover con gli X-Men, Dark Web

Dalla Comic-Con di San Diego arrivano numerosissime novità riguardanti Spider-Man, il personaggio di punta della Marvel che quest’anno festeggia il 60° anniversario.

Oltre alle iniziative legate specificatamente alla San Diego Comic-Con, come l’induzione di Spider-Man nella Hall of Fame e l’inaugurazione della mostra Beyond Amazing, ci sono stati numerosi annunci riguardanti il futuro editoriale del personaggio.

La serie Amazing Spider-Man, di Zeb Wells e John Romita Jr, continuerà dopo i tie-in legati all’Hellfire Gala e a Judgment Day con una saga che vedrà il ritorno di un classico avversario di Spidey, ovvero Hobgoblin. Non si sa chi si nasconde questa volta sotto la maschera del criminale, ma chiunque sia prenderà di mira Norman Osborn e causerà l’entrata in scena di… Gold Goblin?!?

In seguito inizierà la saga Dark Web, un crossover con gli X-Men incentrato sull’alleanza tra Chasm, alias il clone di Peter Parker caduto in disgrazia Ben Reilly, e la Regina dei Goblin, ovvero il clone di Jean Grey Madelyne Pryor, che nelle pagine di New Mutants sta per venire incoronata regina del Limbo. La saga, anticipata nell’ultimo Free Comic Book Day, coinvolgerà oltre a Spidey e ai mutanti anche Venom.

Inoltre uscirà finalmente anche Deadly Neighborhood Spider-Man, la miniserie co-sceneggiata dal cantante Taboo dei Black Eyed Peas che vedrà come antagonista un altra presenza demoniaca legata ai New Mutants, il Demone Orso. La miniserie, annunciata e poi cancellata qualche mese fa, è stata nuovamente indicata in uscita per ottobre, con il secondo numero previsto a novembre.

Infine Dan Slott, il principale autore di Spider-Man degli ultimi 10 anni, è stato tra i protagonisti dei panel della San Diego Comic-Con. Oltre a raccontare alcuni aneddoti della sua carriera, ha poi presentato il suo prossimo ritorno sul personaggio con la serie Spider-Man disegnata da Mark Bagley (che segue la miniserie antologica Edge of Spider-Verse) che vedrà la conclusione di tutte le trame riguardanti gli Spider-Man delle differenti realtà.