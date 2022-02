Il mortale Spider-Man di quartiere

Com’è possibile che Peter Parker passi da amichevole a mortale Spider-Man di quartiere? A fianco del rilancio di Amazing Spider-Man da parte di Zeb Wells e John Romita Jr. una nuova miniserie arriverà sugli scaffali a Giugno, ma dai toni molti più cupi: Deadly Neighborhood Spider-Man.

Annunciata in esclusiva da Syfy, questa nuova miniserie in cinque numeri vedrà Peter Parker trasferirsi, a dispetto del titolo, in un ambiente per nulla familiare, ovvero Los Angeles. Nella città degli angeli però Spidey dovrà fronteggiare un autentico demone, una vecchia conoscenza dei New Mutants: il Demone Orso.

La storia del “mortale Spider-Man di quartiere” infatti è scritta dal membro dei Black Eyed Peas Taboo, che negli ultimi tempi sta firmando numerose storie Marvel legate al folklore nativo americano (Werewolf by Night, Ghost Rider: Kamala) insieme a B. Earl.

“Essere il primo scrittore indigeno a scrivere insieme a mio fratello B. Earl questo nuovo fumetto di Spider-Man è un enorme passo avanti nell’aprire più porte a talenti sottorappresentati per dare forma a personaggi dei fumetti universalmente conosciuti. Come fan per tutta la vita di tutto ciò che è Spider-Man, questo è un sogno d’infanzia che diventa realtà. Per passare dalla raccolta di giocattoli alla scrittura della nostra storia di Spidey che porta il nostro eroe nel mio luogo di nascita, Los Angeles, California – Pasadena per l’esattezza – siamo umiliati e grati. Vedo tutte le opportunità che la nostra famiglia Marvel ci ha dato come scrittori e apprezzo davvero la loro fiducia e il loro continuo supporto. Abbiamo trasformato la loro fiducia in carburante che ha acceso la nostra creatività per scrivere una lettura divertente ed emozionante per tutti i nostri fantastici Marvel Head!”

Ai disegni troviamo Juan Ferreyra, artista che ha recentemente firmato un’altra storia di Spider-Man a forti tinte horror, l’Infinity Comic Spine-Tingling Spider-Man pubblicato nelle ultime settimane su Marvel Unlimited.

“Sono davvero entusiasta che la Marvel mi abbia chiamato ancora una volta per lavorare su Deadly Neighborhood Spider-Man insieme a Taboo e B. Earl, spero che potremo portare ai nostri lettori una storia di Spider inquietante e terrificante”, ha detto Ferreyra. “Dopo aver fatto Spider -Man Noir e anche Spine-Tingling Spider-Man, l’editor Nick Lowe mi ha chiesto in cosa voleva che io fossi dopo e non potevo dire di no alla possibilità di mostrare ancora una volta la mia sensibilità horror, ma questa volta su una normale serie limitata stampata, non vedo l’ora di disegnare alcuni fantastici doppi spread con tutta l’azione e le emozioni che un fumetto di Spider-Man merita, specialmente nell’anno del 60° anniversario di Peter!”

Deadly Neighborhood Spider-Man sarà una miniserie in cinque numeri che esordirà negli Stati Uniti il 1° giugno, con copertine di Rahzzah, Peach Momoko, Josemaria Casanovas e Rafael Albuquerque.

Il mortale Spider-Man di quartiere: la cover gallery