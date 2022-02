Torna il figlio del primo Captain Marvel scritto da Peter David

Il figlio di Mar-Vell si riunisce a Rick Jones in una nuova miniserie in 5 numeri

Personaggio amatissimo da una nutrita nicchia di pubblico nei primi anni 2000, Genis-Vell è stato protagonista di un lungo ciclo nei panni di Captain Marvel, scritto da Peter David articolatasi per un totale di 61 numeri divisi tra due serie tra il 1999 e il 2004 (pubblicati in parte tra Thor e Fantastici Quattro in Italia).

Come avevamo già raccontato, il personaggio ha fatto il suo ancora inspiegabile ritorno sulle scene sulle pagine di Captain Marvel # 35, aiutando Carol Danvers e una nutrita schiera di altri personaggi nella lotta contro Vox Supreme.

Ora il mistero del suo ritorno in vita sarà esplorato in Genis-Vell: Captain Marvel, una nuova miniserie di 5 numeri scritta sempre da David e disegnata da Juanan Ramirez. Nella storia Genis si riunirà con il suo vecchio compagno d’avventure Rick Jones, anch’egli tornato recentemente dalla morte, per un’avventura che si dipanerà per tutto il cosmo Marvel e che li vedrà affrontare un mistero che riguarda la Morte stessa.

Un tempo legati attraverso le stesse bande quantiche appartenute al padre di Genis, ovvero Mar-vell, il primo Capitan Marvel, Rick e Genis non potevano coesistere contemporaneamente nella stessa dimensione. Ora entrambi rischiano di svanire nel nulla, e forse la chiave della loro salvezza riguarda l’ex moglie di Rick, Marlo Chandler, che un tempo è stata addirittura avatar della Morte?

Peter David torna ancora una volta sui personaggi che ha fatto crescere per anni (Rick e Marlo arrivavano direttamente dalla sua pluriennale gestione di Hulk), e non potrebbe essere più felice, come dichiara nella presentazione della serie:

“Non avrei mai pensato che avrei avuto l’opportunità di tornare a lavorare su Genis, con il fatto che era morto e tutto il resto. Ma a quanto pare la morte non dura mai per sempre… che in realtà è proprio uno dei temi della miniserie che ho ideato! È fantastico essere di nuovo con Genis, Rick, Marlo e l’intera banda Genis-Vell.

Genis-Vell: Captain Marvel # 1, scritto da Peter David e disegnato da Juanan Ramirez, sarà in vendita negli Stati Uniti a partire da Giugno, con cover di Mike McKone, Dan Jurgens, Peach Momoko e Juni Ba.