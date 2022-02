Jared Leto parla della storia di Morbius

In attesa del trailer finale che arriverà lunedì 28 febbraio, il protagonista di Morbius Jared Leto parla della storia del vampiro vivente in una nuovissima featurette.

Leto, che interpreta il dottor Michael Morbius, il medico malato che si trasforma in un vampiro vivente, spiega:

Morbius è apparso per la prima volta come antagonista in THE AMAZING SPIDER-MAN nel 1971, e alla fine si è evoluto più in un antieroe. Per anni prima, alla Marvel era stato effettivamente proibito di usare personaggi considerati appartenenti alla sfera soprannaturale. È stata davvero una cosa notevole quando Morbius ha finalmente fatto il suo debutto. Faceva parte di un ambito molto più oscuro all’interno della Marvel; uno che, fortunatamente, i fan hanno pienamente abbracciato.

Dopotutto, tutti amano una bella storia di mostri. C’è qualcosa nel personaggio che ha alimentato l’immaginazione delle persone. Può davvero catturarti; di sicuro lo ha fatto con me. “