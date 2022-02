Ad una settimana dall'uscita in sala ci sono già le prime conferme per un sequel

The Batman: il sequel è già in preparazione

Ad una settimana dall’uscita di The Batman il regista Matt Reeves ha fatto intendere che sarebbe già in preparazione il sequel.

Sul red carpet della premiere a Londra il regista ha rivelato che ha già iniziato a parlare con Warner Bros per un secondo film con il Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson nei panni dell’eroe titolare.

In un’intervista con The Independent ha infatti affermato che, benché abbia realizzato questo film come una storia completa e chiusa, spera di ampliarla in in una seconda pellicola:

“Lo spero, vedremo – voglio dire di sicuro! Voglio dire, guarda, non fai il numero uno come se ci fosse il numero due. Devi fare il numero uno come se stessi oscillando per le recinzioni e deve essere un film che resiste e vive da solo. Ma credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare più storie. Stiamo già raccontando altre storie per il servizio di streaming, stiamo facendo cose su HBO Max, stiamo facendo uno spettacolo di Penguin con Colin che sarà fantastico e stiamo lavorando anche su altre cose. Ma abbiamo iniziato a parlare di un altro film, ma, sai, in questo momento stiamo facendo uscire questo nel mondo e cercherò di godermelo”.

Considerato il successo che i film dei supereroi ottengono al botteghino in questi giorni, sarebbe strano se la Warner Bros non si aspettasse già di realizzare più film fin dal principio. Batman è uno dei più grandi eroi di tutti i tempi, e se Ant-Man può ottenere tre film con la Marvel, sicuramente c’era l’idea di continuare con la versione di Pattinson del Cavaliere Oscuro per più film.

Anche l’attore dietro il cappuccio, nonostante le prime perplessità, ha persino parlato di come vorrebbe fare un sequel, offrendo anche potenziali antagonisti che secondo lui funzionerebbero bene, come Calendar Man e La Corte dei Gufi, entrambi perfettamente in linea con l’estetica di The Batman.

Ma i film futuri non sono le uniche nuove storie ambientate a Gotham City che i fan possono aspettarsi: come accennato in precedenza da Reeves, ci sarà una serie basata su Pinguino per HBO Max, insieme a una incentrata sul Gotham PD, che sarà ambientata un anno prima degli eventi del film in uscita.

The Batman uscirà nei cinema il 3 marzo.