The Batman: i nuovi character poster e l’ipotesi di un sequel

L’uscita di The Batman il 3 marzo si avvicina e oltre ad una serie di nuovi poster dedicati ai personaggi del prossimo film DC iniziano già le discussioni per un possibile sequel.

Distribuiti dalla Warner Bros., i poster presentano Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton/Enigmista e Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot/Penguin. Ogni poster presenta una scritta rossa che recita “smaschera la verità“. Il font e il punto interrogativo corrispondono a quelli che l’Enigmista ha utilizzato in tutto il resto del materiale promozionale del film uscito finora.

I nuovi character poster di The Batman e le parole di Pattinson sul sequel

Si dice che sia Pattinson che Reeves siano interessati a realizzare due sequel di The Batman, e già ad ottobre si è diffusa la voce che la Warner Bros avrebbe dato il via libera al secondo film.

Sebbene quei film non siano ancora confermati, la Warner Bros sembra interessata a più progetti basati su The Batman. Attualmente, Reeves sta lavorando a una serie TV spin-off incentrata sul GCPD. Inoltre, HBO Max sta lavorando a un’altra serie incentrata sul Pinguino di Farrell.

Al di fuori di questi progetti, Reeves ha affermato che ci sono altri spin-off che dipendono dal successo che The Batman avrà al momento del rilascio.

In una prossima intervista per Total Film, l’attore Robert Pattinson ha però parlato di quanto sia difficile immaginare al momento che The Batman possa dare il via ad una serie di film:

“Quando l’ho visto per la prima volta, anche dalla prima inquadratura, è stato incredibilmente diverso, dal punto di vista tonale, rispetto agli altri film… Ed è così strano, e un po’… È triste e piuttosto commovente. È una storia di Batman davvero, davvero insolita, e mi sembra molto difficile immaginare che ci possa essere una serie in seguito”.

Pattinson ha specificato che, a parte “un piccolo elemento alla fine” che allude a un sequel, il film è in gran parte autonomo e “sembra stranamente personale:”