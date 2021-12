Colin Farrell sarà il Pinguino anche nella nuova serie spin-off di The Batman

Colin Farrell sarà il Pinguino non solo nel film cinematografico The Batman, ma anche in una nuova serie spin-off di HBO Max della quale vi abbiamo già parlato.

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Variety, infatti, l’attore ha raggiunto un accordo per il quale interpreterà il villain nella serie.

Non solo: Colin Farrell sarà anche uno dei produttori esecutivi della serie.

Lauren LeFranc (Agents of SHIELD) scrive la sceneggiatura, Matt Reeves (regista di The Batman) e Dylan Clark sono gli altri produttori esecutivi attraverso le rispettive compagnie 6th & Idaho e Dylan Clark Productions.

Warner Bros. Television produce la serie.

La serie è incentrata sull’ascesa del Pinguino a signore del crimine di Gotham.

Se la produzione della serie andrà avanti, sarà la seconda derivata dal film di Reeves: in sviluppo, lo ricordiamo, c’è anche la serie Gotham PD.

Colin Farrell e The Batman

The Batman uscirà nei cinema italiani il 3 Marzo 2021 ed esplorerà l’Anno Due del Cavaliere Oscuro.

Matt Reeves è regista, co-sceneggiatore insieme a Peter Craig e co-produttore con Dylan Clark.

Michael Giacchino ha composto la colonna sonora.

Il cast include Robert Pattinson (Twilight, Tenet) nel ruolo di Bruce Wayne e di Batman, Zoë Kravitz (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano (12 anni schiavo) nel ruolo di Edward Nashton/Enigmista e Jeffrey Wright (Hunger Games) nella parte di James Gordon del GCPD.

John Turturro è Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (Black Mass – L’ultimo gangster) è il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson, Barry Keoghan (Dunkirk) interpreta l’Ufficiale Stanley Merkel, Jayme Lawson (Farewell Amor) è la candidata sindaco Bella Reál.

Andy Serkis (Il pianeta delle scimmie) è il maggiordomo Alfred Pennyworth, mentre Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli) veste i panni di Oswald Cobblepot/Pinguino.