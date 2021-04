Gotham PD non sarà un adattamento di Gotham Central, l’acclamata serie a fumetti ideata dagli scrittori Greg Rucka & Ed Brubaker e dall’artista Michael Lark nei primi anni 2000, nonostante entrambe siano incentrate sui poliziotti del dipartimento di polizia di Gotham City.

Lo ha dichiarato lo stesso Brubaker, sceneggiatore anche noto per i suoi cicli su Daredevil e Captain America, in occasione della più recente puntata del podcast Fatman Beyond di Kevin Smith.

Stando allo scrittore, la serie spin-off di The Batman sarà il “James Gordon Show” — lasciando intendere che protagonista della serie di HBO Max sarà l’iconico poliziotto di Gotham City che già il fortunato serial Gotham aveva messo sotto i riflettori.

A interpretare Gordon in The Batman è Jeffrey Wright; lo sarà probabilmente anche in Gotham PD, come l’attore ha lasciato intendere al termine delle riprese del film.

A proposito di Gotham PD

Se The Batman si svolgerà durante l’Anno Due di Batman, Gotham PD sarà ambientata durante “l’Anno Uno” in un viaggio all’interno della corruzione della città e del suo dipartimento di polizia.

L’idea è quindi di tornare ai tempi della prima apparizione del Cavaliere Oscuro, che inizia a destabilizzare la città, e raccontare la storia dal punto di vista dei poliziotti corrotti.

In particolare seguiremo le vicende di uno di questi poliziotti, in una storia che è una battaglia per la salvezza della sua anima.

Reeves non ha ovviamente specificato chi sarà questo poliziotto, ma sembra che avrà un qualche legame con il mistero di Batman.

Nella serie vedremo una città come non l’abbiamo mai vista prima e incontreremo sia personaggi visti nei fumetti sia personaggi completamente nuovi.

Gotham PD avrà la produzione esecutiva di Joe Barton, autore della serie Netflix Giri/Haji – Dovere / Vergogna, il quale ha recentemente dichiarato che nella serie non ci saranno poliziotti buoni.

Serie tv e film dovrebbero condividere alcuni attori, ma al momento non è stato ancora fatto ufficialmente nessun nome.

