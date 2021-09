The Batman – nuova immagine e un assaggio della colonna sonora

The Batman arriverà nei cinema tra circa sei mesi, il 4 Marzo 2022, e il lavoro di post produzione del film sta procedendo.

In occasione del Batman Day, il regista Matt Reeves ha pubblicato su Twitter una foto dalla sala di montaggio del film attraverso la quale possiamo scorgere un fotogramma inedito del film.

Ecco quindi il Cavaliere Oscuro pronto a sparare il rampino:

Wow, I have been away so long…! Just popping my head out of the editing room for a moment to say #HappyBatmanDay ! Can’t wait to share a lot more with you all four weeks from today at #DCFanDome ! (Sorry about the messy desk #LongHours) #TheBatman @TheBatman pic.twitter.com/ye0u1xQo65

— Matt Reeves (@mattreevesLA) September 18, 2021