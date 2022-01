L'Enigmista irrompe ad un funerale in questa scena in anteprima

The Batman: nuovo poster e una scena in anteprima

The Batman, il nuovo film sull’eroe DC Comics diretto da Matt Reeves, arriverà nelle sale tra poco più di un mese, e nel frattempo è stata rilasciata ufficialmente una scena in anteprima del film, insieme ad un nuovo poster.

Nella sequenza di circa due minuti vediamo Bruce Wayne (Robert Pattinson), durante la partecipazione ad un funerale, che viene rimproverato per non aver fatto di più per aiutare Gotham, per poi ascoltare di nascosto una conversazione tra il commissario Gordon (Jeffrey Wright) e un paio di agenti. Improvvisamente un’auto irrompe all’interno della chiesa, con una bomba attaccata al petto dell’autista, il quale è un riluttante ostaggio con un messaggio per Batman.

Questa scena di The Batman era trapelata in varie forme tempo fa, ma ora Reeves e la Warner Bros hanno deciso di rilasciarla ufficialmente in anteprima in alta definizione.

Inoltre è stato diffuso un nuovo poster, in cui il simbolo dell’Enigmista (Paul Dano) si staglia sulla figura di un Bruce Wayne in abiti civili.

Al fianco di Pattinson (“Tenet”, “The Lighthouse”) nei panni di Bruce Waye/Batman troviamo un famoso e variegato cast di personaggi legati a Gotham City: si tratta di Zoë Kravitz (“Big Little Lies”, “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald”) nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 Years a Slave”) nei panni di Edward Nashton, l’Enigmista, Jeffrey Wright (“No Time to Die”, “Westworld”) nel ruolo del commissario James Gordon del GCPD, John Turturro (i film di “Transformers”, “Il complotto contro l’America”) nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (“I magnifici sette, “”Interrogation”) come procuratore di Gotham Gil Colson, Jayme Lawson (“Farewell Amor”) come il candidato sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (“Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) come Alfred e Colin Farrell ( “The Gentlemen”, “Animali fantastici e dove trovarli”) come Oswald Cobblepot/Pinguino.

The Batman esce nelle sale americane il 4 marzo, mentre nelle sale italiane l’uscita è prevista per il 3 marzo.