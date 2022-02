Gotham Knights: Dick Grayson, Harper Row e Stephanie Brown nella serie CW

Iniziano a trapelare le prime notizie sui personaggi che saranno al centro della serie prodotta da The CW Gotham Knights, tra cui sembrano esserci Dick Grayson, Harper Row, Stephanie Brown e tanti altri.

La serie ha recentemente ricevuto un ordine pilota, il che significa che girerà il suo primo episodio prima di ricevere un ordine per la serie. Nonostante la fase di lavorazione avanzata, ii fan sono rimasti all’oscuro finora rispetto a quali sarebbero stati i protagonisti.

Sul sito Murphy’s Multiverse sono stati pubblicati i profili dei ruoli regolari della serie per cui si sta aprendo il casting prima dell’inizio della produzione ad aprile a Toronto.

In particolare, Gotham Knights è alla ricerca di un attore, di età pari o superiore a 18 anni, per ricoprire il ruolo regolare che risponde al profilo di Dick Grayson, il primo Robin e figlio adottivo di Bruce Wayne.

Descritto come “atletico” e “sensibile”, il personaggio rimane resiliente nonostante sia vulnerabile in seguito all’omicidio dei suoi genitori e alla successiva adozione da parte di Wayne.

È interessante che a quanto pare Grayson non sarà l’unico ex Robin nello show. Sembra che Dick sarà affiancato da Stephanie Brown, alias Spoiler, un hacker di livello geniale il cui padre, un criminale DC chiamato Cluemaster, l’ha cresciuta con una “dieta costante di rompicapi ed enigmi”. Gotham Knights è alla ricerca di un’attrice di 18 anni per interpretare il personaggio “sarcastico e intelligente”.

Possiamo anche dedurre che Harper Row, alias Bluebird, si unirà a Grayson nella squadra. Lo studio è alla ricerca di una donna per interpretare un personaggio “bisessuale dai capelli blu” che è opera per le strade per sfuggire alla sua vita familiare violenta. Anche suo fratello, Cullen, sembra un personaggio che possa comparire nella serie, dato che lo studio è alla ricerca di un attore transgender che si identifichi come maschio per il ruolo.

Gotham Knights presenterà anche “un’acuta diplomatica britannica” che sembra che potrebbe essere Julia Pennyworth, figlia di Alfred Pennyworth. Nei fumetti, Julia è entrata in scena dopo che suo padre è stato reso disabile a seguito di un attacco di Hush. Seguendo le orme del padre, ha aiutato la Bat Family a coordinare i loro sforzi.

Probabilmente il personaggio più sorprendente incluso in Gotham Knights è quello descritto come “la figlia dell’uomo più pericoloso di Gotham”. Il primo pensiero è che la serie possa introdurre “La figlia di Joker“, Duela Dent, che ha rivendicato di essere la figlia del Joker così come ha anche affermato di essere la figlia di quasi tutti i cattivi di Gotham.

The CW è anche alla ricerca di una manciata di altri personaggi ricorrenti per la serie, incluso uno che potrebbe essere la figlia di Lucius Fox, Tiffany.

Molti di questi personaggi faranno il loro debutto live-action. C’è anche spazio per molte guest star e membri di supporto del cast. Si spera che, dato che l’inizio programmato della produzione è proprio dietro l’angolo, il casting venga effettuato al più presto.