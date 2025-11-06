One Piece Live Action: ecco chi interpreterà Ace nella terza stagione

Netflix ha davvero sorpreso i fan di One Piece con un annuncio che in tanti aspettavano da tempo. Xolo Maridueña, sì, proprio lui, il protagonista di Cobra Kai, sarà Portgas D. Ace nel live action. Appena la notizia è uscita, il web si è riempito di reazioni: c’è chi è entusiasta e chi è curioso di vedere come renderà un personaggio così amato. E in effetti, guardandolo, quell’energia e quello sguardo da “fuoco dentro” ci stanno eccome.

Ace, d’altronde, non è un personaggio qualunque. È il fratello di Luffy, uno di quelli che ti restano nel cuore per la sua forza, ma anche per la sua umanità. Rivederlo in carne e ossa sullo schermo promette momenti davvero forti, e sembra che Netflix voglia puntare sempre più in alto con questo adattamento. Il tutto, ovviamente, con Eiichirō Oda ancora coinvolto come produttore esecutivo, garanzia che lo spirito del manga resti intatto.

La seconda stagione del live action di One Piece arriverà su Netflix il 10 marzo 2026, ma non è finita qui: la terza stagione è già in cantiere. La ciurma di Luffy ha ancora tanto da raccontare e sembra che ci aspettino nuove location e volti molto attesi dai fan del manga.

Nel cast rivedremo tutti i protagonisti principali: Iñaki Godoy sarà ancora Luffy, Mackenyu tornerà come Zoro, Emily Rudd vestirà i panni di Nami, Jacob Romero sarà di nuovo Usopp e Taz Skylar interpreterà Sanji. Alla produzione c’è sempre Tomorrow Studios, pronto a far salpare ancora una volta la Going Merry verso un’avventura ancora più grande.

Con l’arrivo di Ace, l’universo live action di One Piece si prepara a entrare in una nuova fase. E una cosa è certa: la fiamma del fratello di Luffy sta per riaccendersi, e nessuno vuole perdersi lo spettacolo.

Sarà interessante vedere come verrà raccontato il suo legame con Luffy e quanto spazio avrà nella storia, perché ogni scena con Ace promette emozioni forti e momenti destinati a restare impressi.

https://x.com/NetflixAnime/status/1986063452633256147