Gotham Knights: lo spin-off CW di Batman riceve l’ordine per il pilot

Nonostante l’incertezza sul futuro del canale, The CW continua a puntare sugli adattamenti televisivi degli eroi DC, con l’ordine per il pilot di Gotham Knights, la serie spin-off di Batman.

Mentre la Warner Bros costruisce il suo universo DC di successo sul grande schermo e ora su HBO Max, The CW continua a sviluppare il proprio mondo di eroi dei fumetti sul piccolo schermo. Sono passati più di vent’anni dal suo primo adattamento DC, la serie Smallville ispirata a Superman, anche se il suo universo interconnesso è nato solo nel 2012 con Arrow.

Da allora, il cosiddetto Arrowverse ha continuato a crescere con serie spin-off come The Flash, Supergirl, Batwoman e Superman & Lois che si sono rivelate grandi successi per la rete. Gli ultimi anni hanno visto nuovi spettacoli DC esordire sula rete in universi separati dal suo mondo interconnesso di crossover, tra cui Naomi e Stargirl.

Nelle prime stagioni di Arrow, la serie di Stephen Amell è stata pesantemente criticata per aver preso ispirazione dalla mitologia di Batman, ma evitando completamente qualsiasi menzione diretta del Cavaliere Oscuro.

Dall’introduzione della Batwoman di Ruby Rose nell’evento crossover Elseworlds, l’Arrowverse si è tuffato in profondità nella città di Gotham, sebbene Bruce Wayne e Batman siano rimasti completamente assenti.

Mentre The CW continua ad espandere il suo arsenale di iniziative DC, avendo appena annunciato una serie con protagonista John Diggle di Arrow, la rete sembra destinata a tuffarsi ancora una volta a Gotham con un nuovo spin-off di Batman.

Entertainment Weekly ha infatti rivelato che The CW ha ufficialmente ordinato la produzione di un pilot per la serie spin-off di Batman Gotham Knights.

La sinossi completa della serie conferma che avrà come protagonista il “figlio adottivo ribelle” di Bruce Wayne mentre si allea con “i figli dei nemici di Batman” per riabilitare i loro nomi e proteggere la città dopo che sono stati tutti incastrati per l’omicidio del Cavaliere Oscuro.

“Sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne, suo figlio adottivo ribelle stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato. E in quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per ripulire i loro nomi. Ma in una Gotham senza Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città scende nel più pericoloso che sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dal più inaspettato dei luoghi, poiché questa squadra di rinnegati fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. conosciuti come i Cavalieri di Gotham.”

Gotham Knights non sarà uno spin-off di Batwoman di The CW e apparentemente si svolgerà in un suo universo separato

L’ordine del pilot di Gotham Knights da parte di The CW è sicuramente un aggiornamento promettente per il progetto, anche se non garantisce che lo spin-off di Batman si trasformerà in serie.

Se Gotham Knights dovesse ricevere un ordine per la serie, dovrebbe essere presentato in anteprima ad un certo punto nella stagione 2022-23.