Bleach TYBW: la terza parte anticipa nuovi bankai

Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Parte 3 farà il suo debutto entro la fine dell’anno, e il team di produzione anticipa che ci saranno molte novità. Tra queste si conferma la presenta di più Bankai che i fan potranno scoprire nei nuovi episodi. La terza parte dell’adattamento anime della serie shonen, si sta preparando a segnare il ritorno di Ichigo e dei suoi amici sul piccolo schermo, e riprenderà l’arco finale del manga di Tite Kubo. Le prime due parti della nuova stagione hanno avviato i combattimenti tra i Soul Reapers e le forze Sternritter di Yhwach. Adesso è il momento che ancora più combattenti importanti si uniscano all’azione.

Ci sono ancora diversi scontri chiave che Bleach deve mostrare sul piccolo schermo, e il team che lavora alla terza parte si sta preparando per alcuni grandi debutti. Il produttore Yoshihiro Tominaga ha anticipato che ci saranno molti Capitani che useranno i rispettivi Bankai, e più in particolare si è lasciato sfuggire un dettaglio su uno in particolare che i fan stanno aspettando di vedere: “Questo è già trattato nel manga originale, ma un certo capitano finalmente rivelerà il suo Bankai. Penso che sarà anche uno dei momenti salienti della Parte 3“.

La terza parte de La Guerra dei Mille Anni riprenderà con la fase successiva della lotta contro Yhwach nonostante il cliffhanger finale della parte 2. E ci sono alcuni capitani degni di nota che devono ancora liberare completamente i rispettivi poteri in questi combattimenti. Per quanto riguarda il capitano Tominaga, Kyoraku userà il suo Bankai come mostrato nel trailer più recente. Ma probabilmente non è nemmeno il personaggio che i fan stanno aspettando dato che Kenpachi Zaraki deve ancora fare il suo ritorno dopo aver rivelato il suo Shikai negli episodi precedenti.

Non resta che attendere il ritorno di Ichigo sul piccolo schermo con la terza parte di Bleach, attualmente previsto per questo ottobre. Farà parte del prossimo programma dell’autunno 2024, ma al momento non c’è ancora una data di uscita precisa. Per ora, è possibile guardare le prime due parti de La Guerra dei Mille Anni in streaming su Disney+.

Fonte – Comicbook