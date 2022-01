Justice U: una nuova serie Arrowverse con John Diggle

Nonostante la grande incertezza che circonda il network The CW al momento, l’espansione dell’Arrowverse potrebbe continuare con la serie Justice U. Si tratta di uno show attualmente in sviluppo che vede tra i protagonisti John Diggle, personaggio presente nell’Arrowverse fin dagli albori.

Secondo Deadline David Ramsey, l’attore che interpreta John Diggle fin dal primo episodio della prima stagione di Arrow del 2012, sarebbe infatti il protagonista di questo progetto che, nel caso riceva l’approvazione, lo vedrebbe anche nelle vesti di regista del pilot. Ramsey non è nuovo a compiti di regia, tanto che il prossimo episodio di Superman & Lois in onda su The CW lo vedrà proprio dietro alla macchina da presa.

Justice U vedrebbe John Diggle addestrare cinque nuovi metaumani, la nuova generazione di eroi dell’Arrowverse, in una sorta di accademia per supereroi, un concetto simile a quanto si sta vedendo nei comics con la serie Teen Titans Academy.

In realtà questi cinque giovani eroi reclutati da Diggle frequenterebbero una normale università sotto copertura, mentre l’ex guardia del corpo e sergente dell’esercito supervisionerebbe il loro addestramento come supereroi.

Il personaggio di John è apparso in quasi tutte le serie dell’Arrowverse almeno una volta, incluse Batwoman e Superman & Lois. Gli unici show in cui John non appare sono Black Lightning e Constantine (oltre alla serie anni ‘90 The Flash, aggiunta retroattivamente). Grazie a tutte queste apparizioni, John è uno dei personaggi più ricorrenti in tutto l’Arrowverse.

Basata sui personaggi della DC Comics, la serie vedrà all’opera il co-produttore esecutivo di Superman & Lois Michael Narducci, che ha anche lavorato a serie come The Vampire Diaries e The Originals, e il produttore esecutivo di Grey’s Anatomy Zoanne Clack.

Prodotta da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television, la serie vedrà Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden e Geoff Johns come produttori esecutivi insieme a Narducci e Clack.